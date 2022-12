Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach drei Jahren Pause konnte endlich wieder das Wunschkonzert des Musikvereins Sternberg Weißenau unter der Leitung von Dirigent Helmut Diesch stattfinden. In der weihnachtlich dekorierten Turn-und Festhalle fanden sich eine Vielzahl von Zuhörern ein und konnten sich an einem dreistündigen Klangerlebnis erfreuen. Die Jugendkapelle Tonstark, unter ihrem Dirigenten Florian Amann, eröffnete den Abend schwungvoll mit dem Musikstück „Disney’s Bärenbrüder“ von Phil Collins. Mit „Perfect“ von Ed Sheeran folgte ein Welthit und zum Abschluss gab es noch eine Zugabe und einen langanhaltenden Beifall für die jungen Musiker.

Den zweiten Teil des Konzertabends, der von Antonia Ott und Hanna Bärenweiler souverän moderiert wurde, begann die Musikkapelle Sternberg mit dem Stück „So schön ist Blasmusik“. Danach folgte ein Beatles-Medley, bei dem Manfred Ott als Solist mit der Trompete brillierte. Nach der Polka „Eine letzte Runde“ und „Concerto D’Amore“ ging es in die Pause. Anschließend nahm der Kreisverbandsdirigent Markus Frankenhauser die Ehrungen vor, wobei besonders Peter Schlegel und Rudi Merk erwähnt werden müssen. Peter Schlegel wurde für 50 Jahre und Rudi Merk sogar für 65 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt.

Mit „Free World Fantasy“ ging der musikalische Teil weiter, gefolgt von „Farmer’s Tuba“ bei dem Solist Max Ott sein ganzes Können zeigte. Mit dem Medley „80er Kult Tour“, bei dem sich so mancher Konzertbesucher in seine Jugend zurückversetzt sah, und dem Konzertmarsch „Euphoria“ war der offizielle Programmteil beendet.

Das dies noch nicht das Ende sein sollte, war klar, als der Beifall nicht enden wollte. So folgten zum Ausklang eines sehr unterhaltsamen Abends noch zwei Zugaben und spätestens beim Nachhauseweg war allen bewusst, auf was man drei Jahre verzichten musste, nämlich auf ein wundervolles Konzert, dass man in der Gemeinschaft genießen durfte.