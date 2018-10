Die Ravensburger Band Wunderfizz spielt am Samstag, 27. Oktober, in der Kneipe Gsälzbär in Oberhofen. Auf die Bühne bringen die Oberschwaben humorvolle Lieder in schwäbischer Mundart, deren Melodien beinahe jeder schon einmal gehört hat. heißt es in einer Ankündigung. Eigene Kompositionen und schwäbische Sprüche vervollständigen das Programm. Einlass ist ab 19 Uhr, Konzertbeginn um 20.30 Uhr Karten gibt es nur an der Abendkasse.