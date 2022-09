Württemberg kämpft auf Ravensburger Tennisanlage um den Aufstieg

Das kommende Wochenende bringt ein weiteres Highlight auf die Tennisanlage des TC Ravensburg. Eine Woche nach dem Oberschwabencup richtet der Verein die Endrunde der deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Landesverbände in der Altersklasse 40 aus. In Gruppe B kämpfen die Teams aus Baden, Schleswig-Holstein, Niedersachsen-Bremen und Württemberg um den Aufstieg in die höchste Gruppe.

Da der Aufstieg berechtigt, im nächsten Jahr um den deutschen Meistertitel spielen zu können, sind laut TCR-Mitteilung auf der Anlage St. Christina qualitativ hochwertige und spannende Spiele zwischen den Ländern zu erwarten. Die Halbfinalpartien werden am Samstag nach Bekanntgabe der Mannschaftsaufstellung zusammengestellt. Der jeweilige Sieger spielt am Sonntag im Finale um den Aufstieg in Gruppe A. Die unterlegenen Teams spielen den dritten Platz aus, und der Verlierer steigt aus Gruppe B ab.

Beginn ist am Samstag und Sonntag jeweils um 10 Uhr mit drei Damen- und drei Herren-Einzeln. Im Anschluss finden dann ein Herren- und ein Damendoppel sowie ein Mixed statt. Bei schlechtem Wetter finden die Spiele in der Tennishalle in Baindt statt.

Für Württemberg am Start ist neben den beiden Biberacher Regionalligaspielern Benjamin Köhle und Stefan Feyen noch Philipp Laiple vom TEC Waldau Stuttgart. Bei den Damen vertreten Isabell Willer (TC Doggenburg Stuttgart), Jana Held (TC Tübingen), Nicola Kopp (TA TSCH Esslingen) und Claudia Hesse (TK Bietigheim) die Farben Württembergs und kämpfen nach dem letztjährigen Abstieg um den direkten Wiederaufstieg in die höchste Klasse des Deutschen Tennisbundes. Ausrichter TC Ravensburg hofft auf hochklassiges Tennis.