Wolpertswende verliert die Tabellenführung

Der SV Wolpertswende hat in der Fußball-Kreisliga B II mit 2:3 gegen Ankenreute verloren und musste die Tabellenführung abgeben. Von diesem Ausrutscher profitierten der TSB Ravensburg (7:2 in Karsee) und der TSV Bodnegg (7:1 gegen Schmalegg), welche beide am bisherigen Spitzenreiter vorbeizogen. Michelwinnaden behielt im Kellerduell gegen Immenried die Oberhand (3:0).

SV Wolpertswende – SV Ankenreute 2:3 (0:1) – Tore: 0:1 Florin Ungureanu (21.), 1:1 Daniel Litz (51.), 1:2 Robin Braun (62.), 1:3 Tobias Gindele (69.), 2:3 Michael Hensler (85.) – Wolpertswende patzt gegen Ankenreute. Die frühe Führung des SVA glich Wolpertswende kurz nach dem Seitenwechsel aus. Der SVA präsentierte sich jedoch weiter als unbequemer Gegner und traf binnen sieben Minuten zweimal. Der SVW kam fünf Minuten vor dem Ende auf 2:3 heran, mehr sprang aber nicht mehr heraus. Durch diese Niederlage musste der SVW die Tabellenführung an den TSB Ravensburg abgeben und zudem den bisherigen Drittplatzierten, den TSV Bodnegg, passieren lassen.

SV Karsee – TSB Ravensburg 2:7 (0:3) – Tore: 0:1, 1:4 Martin Jelen (20., 55.), 0:2, 0:3 Vlad Munteanu (25., 28.), 1:3 Unbekannt (50.), 1:5, 1:6, 1:7 Leonhard Erlenbusch (67., 73., 77.), 2:7 Unbekannt (88.) – TSB siegt klar in Karsee. Nach ausgeglichenem Beginn kam Ravensburg offensiv immer besser zur Geltung und münzte dies in eine 3:0-Führung zur Pause um. Auch nach dem Seitenwechsel agierte der TSB souverän und ließ den SV Karsee nicht zur Geltung kommen.

TSV Bodnegg – SV Schmalegg 7:1 (4:0) – Tore: 1:0, 5:0 Alexander Bernhart (5., 59.), 2:0, 3:0, 4:0 Florian Wissussek (11., 19., 35.), 6:0 Julian Strauß (70.), 6:1 Florian Port (72.), 7:1 Daniel Rist (89.) – Bodnegg überrollt Schmalegg. Bereits früh stellte der TSV die Weichen auf Sieg, zur Pause stand bereits ein beruhigender 4:0-Vorsprung. Dabei gelang Wissussek aufseiten der Gastgeber ein lupenreiner Hattrick binnen 24 Minuten. Im zweiten Durchgang schaltete Bodnegg einen Gang zurück, schraubte das Ergebnis aber dennoch weiter in die Höhe. Am Ende stand ein überzeugender 7:1-Kantersieg für den TSV.

SV Horgenzell – SV Alttann 0:2 (0:0) – Tore: 0:1 Mathias Richter (48.), 0:2 Tayfun Bengi (69.) – Alttann siegt überraschend in Horgenzell. Nach ausgeglichener erster Hälfte ging es leistungsgerecht torlos in die Pause. Alttann agierte nach Wiederbeginn schwungvoll und ging in Führung. Horgenzell spielte nun mit Risiko nach vorne, allerdings ohne Erfolg. Auf der anderen Seite kam der SVA gar zum zweiten Treffer. Von diesem Tiefschlag erholten sich die Hausherren nicht mehr. Alttann verteidigte den 2:0-Vorsprung gegen an diesem Tag schwache Horgenzeller bis zum Ende souverän.

SC Michelwinnaden – SV Immenried 3:0 (1:0) – Tore: 1:0 Kevin Matt (37.), 2:0 Daniel Wiest (76.), 3:0 Marcel Steinhauser (79.) – Michelwinnaden siegt im Kellerduell. Der SCM war in der ersten Halbzeit die etwas bessere Mannschaft und ging verdient in Führung. Nach dem Seitenwechsel war das Spiel lange offen, ehe der SCM eine Viertelstunde vor dem Ende mit einem Doppelschlag alles klarmachte. Durch die Niederlage hat der SV Immenried die Möglichkeit verpasst, die Rote Laterne an Michelwinnaden abzugeben und rangiert nun schon fünf Punkte hinter dem Tabellenvorletzten.