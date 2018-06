Wolpertswende steht vor dem Aufstieg

Am 26. und letzten Spieltag der Fußball-Kreisliga B II kann der SV Wolpertswende mit einem Sieg in Alttann den Aufstieg unter Dach und Fach bringen. Allerdings kann auch der Tabellenzweite TSB Ravensburg, welcher in Michelwinnaden gastiert, noch den Direktaufstieg schaffen.

SV Alttann – SV Wolpertswende (Sa, 17 Uhr): Gegen den Tabellenzehnten SV Alttann benötigt der aktuelle Spitzenreiter SV Wolpertswende unbedingt einen Sieg, um den lang ersehnten Aufstieg perfekt zu machen. Von der Papierform her scheint dies nur Formsache zu sein. 70 Gegentore musste der SVA in dieser Saison bereits einstecken – der SVW stellt mit 84 geschossenen Toren die drittbeste Offensive der Liga. So kann sich Wolpertswende eigentlich nur selbst schlagen, indem das Team von Trainer David Polka über das eigene Nervenkostüm stolpert.

SC Michelwinnaden – TSB Ravensburg: Um den Druck auf den Tabellenführer Wolpertswende aufrechtzuerhalten, benötigt der TSB Ravensburg am Samstag in Michelwinnaden einen Sieg. Dieser scheint gegen den Tabellenvorletzten auch gut machbar zu sein. Der SCM zeigte sich die gesamte Saison über nur selten in guter Verfassung und benötigt gegen Ravensburg einen außergewöhnlichen Tag, um Zählbares zu holen. Der TSB sollte seinen Blick aber nicht ausschließlich nach oben richten. Denn auf Rang drei lauert der TSV Bodnegg mit nur einem Zähler Rückstand. Patzt Ravensburg in Michelwinnaden, könnte sogar der Aufstiegsrelegationsplatz futsch sein.

SV Oberzell II – TSV Bodnegg: In der Vorwoche musste der TSV Bodnegg im direkten Duell mit dem TSB Ravensburg eine herbe 2:5-Pleite einstecken und somit den zweiten Tabellenplatz abgeben. Nun heißt es, gegen Oberzell II drei Punkte einzufahren und gleichzeitig auf einen Ausrutscher der Ravensburger in Michelwinnaden zu hoffen.