Wolpertswende ist Meister der Kreisliga B II

Der SV Wolpertswende hat am 26. und zugleich letzten Spieltag der Kreisliga B (Staffel 2) dank eines klaren 1:5-Erfolges in Alttann den ersten Tabellenplatz verteidigt und durfte sich als Meister und direkter Aufsteiger feiern lassen. Der TSB Ravensburg konnte Platz zwei in Michelwinnaden verteidigen (6:1) und spielt somit in der Aufstiegsrelegation um den direkten Wiederaufstieg. Der TSV Bodnegg siegte ebenfalls deutlich (1:6 in Oberzell), steht am Ende auf dem dritten Platz jedoch mit leeren Händen da.

SV Alttann - SV Wolpertswende 1:5 (0:2). Tore: 0:1 Daniel Litz (7.), 0:2 Michael Hensler (45.), 0:3 Thomas Stocker (47.), 1:3 Alieu Darboe (61.), 1:4 Dominik Strobel (65.), 1:5 Muhammed Örcen (78.). – Wolpertswende kam besser in die Partie und legte schon nach sieben Minuten den Grundstein für die Meisterfeier. Bis zur Halbzeitpause stand Alttann jedoch gut und ließ wenige Möglichkeiten zu. Jeweils ein Treffer vor und ein Treffer nach dem Seitenwechsel sorgten jedoch für die Vorentscheidung zugunsten des SV Wolpertswende. Zwar gelang dem SVA noch der Anschlusstreffer, danach ließ Wolpertswende aber nichts mehr anbrennen und erhöhte sogar auf den verdienten 5:1-Endstand.

Bezeichnend für die ganze Saison stehen fünf verschiedene Namen auf der Torschützenliste. „Im Gegensatz zum TSB Ravensburg oder dem TSV Bodnegg haben wir keinen Spieler, der alle Tore macht. Dafür haben wir eine sehr gute Mischung im Team“, erklärte sich Trainer David Polka die Überlegenheit gegenüber den beiden Mitfavoriten. Im gleichen Atemzug erwähnte er die ausgezeichnete Trainingsbeteiligung und Disziplin seiner Mannschaft.

„Nach dem Sieg gegen den TSB hatten der Verein und das ganze Dorf Blut geleckt. In der Folge lag ein enormer Druck auf der Mannschaft.“ Diesem hielt das Team jedoch stand, was nicht zuletzt an der bärenstarken Defensive liegt. Mit nur 30 Gegentoren stellt man die beste Verteidigung der Liga, der Saison-durchschnitt aller Mannschaften liegt bei 60 Gegentreffern. Die alte Weisheit („Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive gewinnt Meisterschaften“) behält einmal mehr recht.

SC Michelwinnaden – TSB Ravensburg 1:6 (0:2). Tore: 0:1, 0:3 Vlad Munteanu (12., 60.), 0:2 Jürgen Kanunnikov (41.), 1:3 Kevin Matt (63.), 1:4, 1:6 Philipp Hübner (72., 88.), 1:5 Leonhard Erlenbusch (86.). – Der TSB war in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft, so ging es verdient mit 0:2 in die Pause. Dem SC Michelwinnaden gelang zwar nach dem dritten Gegentor der Anschlusstreffer, Ravensburg ließ sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen und markierte kurz darauf den vierten Treffer.

Nun winkt dem TSB Ravensburg nach einer Saison Kreisliga B der direkte Wiederaufstieg. Auch in der Aufstiegsrelegation wird der wichtigste Teil des TSB von der Offensive gestellt. Mit 96 Toren stellen die Ravensburger nicht nur die beste Offensive, sondern auch den Torschützenkönig Vlad Munteanu, der 30-mal traf.

SV Oberzell II – TSV Bodnegg 1:6 (1:3). Tore: 0:1 Narin Wangsaengklang (15.), 1:1 Elton José Krewer (31.), 1:2 Daniel Rist (38.), 1:3 Marco Igel (42.), 1:4, 1:5, 1:6 Alexander Bernhart (61., 73., 88.).

SV Karsee – SV Horgenzell 3:3 (2:3). Tore: 0:1, 2:3 Simon Schmid (3., 35.), 0:2 Benjamin Ritter (4.), 1:2 Florian Fackler (10.), 2:2 Florian Mast (19.), 3:3 Lukas Beu (71.).

SV Ankenreute – SV Weissenau 3:1 (2:0). Tore: 1:0 Kevin Wahl (18.), 2:0, 3:1 Robin Braun (29., 87.), 2:1 Pascal Späth (47.).

SV Schmalegg – SV Immenried 1:2 (0:0). Tore: 1:0 Johannes Standfest (48.), 1:1 Tommy Droth (76.), 1:2 Matthias Mahle (84.). (mw)