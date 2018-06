Wolpertswende hält die Konkurrenz auf Distanz

Der SV Wolpertswende hat am Sonntag in der Fußball-Kreisliga B II mit einem 4:2-Sieg gegen Immenried den Vorsprung auf die Verfolger TSB Ravensburg (4:1 in Horgenzell) und TSV Bodnegg (1:0 gegen Weißenau) verteidigt. Ankenreute siegte in einem spektakulären Spiel mit 7:2 in Weingarten. Der SV Karsee hat sich mit einem 3:1-Sieg gegen Schmalegg aus dem Tabellenkeller verabschiedet.

SV Wolpertswende – SV Immenried 4:2 (0:1) – Tore: 0:1, 2:2 Clemens Kling (30., 78.), 1:1, 2:1, 4:2 Thomas Stocker (41., 54., 90.), 3:2 Muhammed Örcen (89.) – Wolpertswende siegt spät gegen Immenried. Der SVI begann mutig und belohnte sich mit der Führung, welche Wolpertswende aber kurz nach der Pause drehte. Immenried kämpfte aber weiterhin bravourös und kam erneut zum Ausgleich. Eine Minute vor dem Ende gelang Wolpertswende der umjubelte Führungstreffer. Mit dem Abpfiff gelang dann sogar noch das 4:2.

SV Horgenzell – TSB Ravensburg 1:4 (0:2) – Tore: 0:1, 0:3 Vlad Munteanu (25., 62.), 0:2 Leonhard Erlenbusch (44.), 0:4 Martin Jelen (66.), 1:4 Raphael Reichle (79.) – TSB gibt sich in Horgenzell keine Blöße. Ravensburg begann konzentriert und ging nach 25 Minuten in Führung. Diese wurde nur wenige Sekunden vor dem Halbzeitpfiff ausgebaut. Horgenzell wirkte geschockt und fing sich nach der Pause zwei weitere Treffer ein. Der Anschlusstreffer zum 1:4 zehn Minuten vor dem Ende kam deutlich zu spät.

TSV Bodnegg – SV Weißenau 1:0 (0:0) – Tor: Narin Wangsaengklang (71.) – Bodnegg siegt knapp gegen Weissenau. In einem umkämpften und ausgeglichenen Spiel machte am Ende ein Tor den Unterschied – Wangsaengklang traf 20 Minuten vor dem Ende zum Siegtreffer. Weissenau muss sich damit nun endgültig aus dem Aufstiegsrennen verabschieden, Bodnegg dagegen hat weiterhin alle Chancen. Am Abend bestätigte der TSV nach dreijähriger erfolgreicher Zusammenarbeit die einvernehmliche Trennung von Trainer Thomas Besler zum Saisonende. Zur neuen Saison wird das Bodnegger Eigengewächs und aktueller Trainer des SV Tannau, Lukas Waggershauser, das Traineramt in Bodnegg übernehmen.

SV Alttann – SV Oberzell II 1:3 (0:1) – Tore: 0:1, 0:2 Alexander Bitsch (6., 55.), 0:3 Florian Lotthammer (70.), 1:3 Unbekannt (85.) – Oberzell siegt verdient in Alttann. Der SVO begann stark und ging folgerichtig in Führung. In der Folge verflachte die Partie zusehends. Nach einer Stunde stellt Oberzell die Weichen mit den Treffern zwei und drei auf Sieg. Alttanns Anschlusstreffer kam zu spät.

SV Weingarten – SV Ankenreute 2:7 (2:3) – Tore: 0:1 Mutasem Bellah Issa (17.), 1:1 Manuel Romer (18.), 2:1 Marco König (23.), 2:2, 2:3 Robin Braun (42., 45.), 2:4, 2:6 Daniel d’Ercole (67., 77.), 2:5 Patrick Padberg (72.), 2:7 Florin Ungureanu (85.) – Weingarten kassiert Klatsche trotz Führung. Die frühe Führung des SVA verdaute Weingarten gut und drehte das Spiel Mitte der ersten Halbzeit. Kurz vor der Pause schlug Ankenreute zurück – Braun drehte die Partie mit einem Doppelschlag zugunsten des SVA. Von diesem sollte sich Weingarten nicht mehr erholen. Im zweiten Durchgang spielte nur noch Ankenreute. Der SVW hatte nichts mehr entgegenzusetzen und musste vier weitere Treffer hinnehmen.

SV Karsee – SV Schmalegg 3:1 (1:0) – Tore: 1:0, 3:1 Alexander Mast (37., 72.), 2:0 Amadou Baldeh (64.), 2:1 Steffen Mayer (68.) – Karsee siegt im Mittelfeldduell. Nach ausgeglichenem Beginn erarbeitete sich der SVK ein leichtes Übergewicht und nutzte dies noch vor der Pause zur Führung, die nach einer guten Stunde ausgebaut wurde. Schmalegg steckte nicht auf und kam umgehend zum Anschlusstreffer. Davon ließ Karsee sich allerdings nicht beirren und traf vier Minuten später zum 3:1. Nun war der Willen des SVS gebrochen und Karsee brachte den Sieg sicher über die Zeit.