Der SV Wolpertswende hat in der Fußball-Kreisliga B II am 24. Spieltag das Spitzenspiel beim TSB Ravensburg klar für sich entschieden (3:0) und Platz eins erobert. Davon profitierte auch der TSV Bodnegg (3:1 in Ankenreute), der auf Platz zwei wieder voll im Aufstiegsrennen dabei ist. In Immenried wurde das Spiel gegen Weißenau abgebrochen.

Das Spiel zwischen dem SV Immenried und dem SV Weißenau wurde in der 89. Minute beim Stand von 1:1 vom Unparteiischen Lukas Algner abgebrochen. Nach Angaben des Weißenauer Trainers Ekrem Ozan sei einer seiner Spieler rassistisch beleidigt worden. Ozan lief auf den Platz und wollte den Schiedsrichter darauf hinweisen. Der Unparteiische fühlte sich aber nach Angaben der Verantwortlichen des SV Immenried vom Trainer des SVW eingeschüchtert und sah sich nicht im Stande, die Partie zu beenden. Wie das Spiel gewertet wird, ist aktuell noch unklar.

TSB Ravensburg – SV Wolpertswende 0:3 (0:1) – Tore: 0:1 Simon Reichle (36.), 0:2 Thomas Stocker (63.), 0:3 Daniel Litz (82.). – Nach ausgeglichenem Beginn erarbeitete sich der SVW ein Übergewicht und traf noch vor der Pause zur Führung. Diese wurde nach einer Stunde ausgebaut. Der TSB stemmte sich gegen die Niederlage, war aber offensiv zu wenig zwingend. So entschied Litz das Spitzenspiel mit dem dritten Treffer acht Minuten vor dem Ende endgültig zugunsten des SVW. Wolpertswende übernimmt die Tabellenführung, der TSB ist zunächst nur noch Dritter.

SV Ankenreute – TSV Bodnegg 1:3 (0:1) – Tore: 0:1, 0:2 David Bernhart (15., 25.), 1:2 Robin Braun (38.), 1:3 Narin Wangsaengklang (44.). – Bodnegg lässt gegen Ankenreute nichts anbrennen. Der TSV stellte die Weichen schon im ersten Spielabschnitt auf Sieg. Die 3:1-Führung verteidigte Bodnegg in den zweiten 45 Minuten souverän, verpasste es aber, das Ergebnis noch höher zu gestalten. Dennoch ist der TSV aufgrund der Niederlage des TSB Ravensburg wieder voll im Aufstiegsrennen angekommen. Als Tabellenzweiter fehlt Bodnegg nur ein Tor auf den Spitzenreiter SV Wolpertswende.

SV Schmalegg – SC Michelwinnaden 2:2 (1:0) – Tore: 1:0 Firat Cankaya (43.), 1:1 Philipp Hepp (47.), 1:2 Dennis Hepp (80.), 2:2 Steffen Mayer (85.) – Bes. Vork.: Schmalegg verschießt Foulelfmeter (45.). – Kein Sieger in munterem Kellerduell. In einem offenen Spiel verpasste Schmalegg per Elfmeter die 2:0-Führung und musste am Ende mit einem Remis zufrieden sein.

SV Alttann – SV Weingarten II 1:2 (1:2) – Tore: 0:1 Marco König (24.), 1:1 Kushtrim Ibraj (25.), 1:2 David Kuhnt (28.). – Zunächst neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend. Mitte der ersten Halbzeit ging es dann aber Schlag auf Schlag. Die Führung der Gäste glich Alttann noch aus, fing sich aber nur wenig später erneut einen Gegentreffer. Weingarten verteidigte die Führung über die gesamte zweite Hälfte und gewann nicht unverdient.

SV Oberzell II – SV Karsee 3:4 (1:2) – Tore: 0:1, 2:4 Florian Halder (2., 84.), 0:2, 1:3 Lukas Beu (10., 50.), 1:2, 2:3 Ralf Krich (14., 60.), 3:4 Alexander Bitsch (90.). – In einem turbulenten Spiel siegte Karsee verdient. Beide Defensivreihen ließen am Sonntag viel zu – den Zuschauern bot sich ein munteres Fußballspiel mit dem besseren Ende für Karsee.