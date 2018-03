Wolpertswende übernimmt die Tabellenführung

In der Fußball-Kreisliga B II kommt es am 15. Spieltag erstmals in dieser Saison zum Wechsel der Tabellenführung. Der SV Wolpertswende übernimmt dank eines Sieges in Weingarten (2:1) und dem Remis des TSV Bodnegg in Horgenzell (3:3) Platz eins.

SV Weingarten II – SV Wolpertswende 1:2 (0:0) – Tore: 0:1 Thomas Stocker (64.), 1:1 Danny Schgör (65.), 1:2 Muhammed Örcen (90.) – Wolpertswende springt im letzten Augenblick auf Platz eins. Nach einer ausgeglichenen Halbzeit hatte die Führung von Wolpertswende nicht lange Bestand. Kurz vor dem Abpfiff gelang dem neuen Spitzenreiter der etwas glückliche Siegtreffer.

TSB Ravensburg – SV Immenried 4:0 (2:0) – Tore: 1:0, 3:0 Vlad Munteanu (25., 67.), 2:0 Martin Jelen (45.), 4:0 Dominik Heinrich (77.) – Ravensburg lässt gegen Immenried nichts anbrennen. In der ersten Halbzeit gehörten dem TSB die meisten Spielanteile – SVI-Torhüter Netzer verhinderte einen höheren Rückstand. Auch in der zweiten Halbzeit war der TSB das dominierende Team und erhöhte verdient auf 4:0.

SV Horgenzell – TSV Bodnegg 3:3 (2:1) – Tore: 0:1, 2:2 Alexander Bernhart (4., 51.), 1:1, 2:1 Simon Schmid (15., 40.), 2:3 Roman Roth (71.), 3:3 Oliver Leins (80.) – Bodnegg lässt schon wieder Punkte liegen. Dabei kam der TSV besser ins Spiel und ging nach vier Minuten in Führung. Der SVH drehte das Spiel bis zur Halbzeit aber zum 2:1. Bodnegg startete besser in die zweite Hälfte und kam zum Ausgleich und dann zum 3:2. Zehn Minuten vor dem Ende gelang Oliver Leins jedoch der nicht unverdiente Ausgleich.

SV Alttann – SC Michelwinnaden 3:4 (1:2) – Tore: 1:0 Abdoulie Jobe (10.), 1:1, 1:2 Jonas Scheerle (15., 37.), 2:2 Mathias Richter (51.), 2:3, 3:4 Kevin Matt (60., 90.), 3:3 Ahmed Zaalan (86.) – SC Michelwinnaden befreit sich mit einem Sieg in letzter Sekunde aus dem Tabellenkeller. Alttann fand besser ins Spiel, der SCM drehte die Partie aber bis zur Pause. Nach dem Seitenwechsel gelang dem SVA zwar der Ausgleich, zehn Minuten später erhöhte jedoch Michelwinnaden. In einer turbulenten Schlussphase entschied der SCM dann das Spiel für sich.

SV Oberzell II – SV Weißenau 1:3 (0:1) – Tore: 0:1 Pascal Späth (27.), 0:2 Norbert Hatos (83.) 1:2 Alexander Bitsch (84.), 1:3 Kevin Wenger (90.) – Weißenau entscheidet Derby in den letzten zehn Minuten. Über lange Strecken des Spiels war der SVW überlegen, der Anschlusstreffer des SVO II kam zu spät. Mit dem 3:1 in der Nachspielzeit setzte Kevin Wenger den Schlusspunkt.

SV Ankenreute – SV Schmalegg 2:1 (0:0) – Tore: 1:0 Robin Braun (69.), 1:1 Peter Birkle (80.), 2:1 Kevin Wahl (89.). Bes. Vork.: Rote Karte SVS (85.). Ankenreute erkämpft sich drei Punkte. Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit war der SVA in der zweiten Halbzeit besser. Der Siegtreffer war jedoch auch dem Schmalegger Platzverweis geschuldet.