Wolfram Stiftung lädt zu Bach und Beethoven ein

Mit einem Konzert zum Tag der deutschen Einheit lädt die vor Kurzem errichtete Wolfram Stiftung am Sonntag, 3. Oktober, 17 Uhr, in die Evangelische Stadtkirche ein. Unter der Leitung des Züricher Dirigenten Marc Kissóczy spielt die Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben ein Orgelkonzert von Bach, das Violinkonzert von Mendelssohn-Bartholdy und die 2. Sinfonie von Beethoven. Solisten sind der in Ravensburg geborene international renommierte Geiger Linus Roth und Michael Bender an der Orgel. Kostenlose Eintrittskarten sind bei der Tourist Information Ravensburg erhältlich. Foto: Veranstalter