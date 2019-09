Wolfram Frommlets Lesekonzert trifft den Nerv jener Zeit

Wer Wolfram Frommlet kennt, und das sind in Ravensburg nicht Wenige, weiß, dass er in seinen Lesekonzerten keine leichte Kost serviert. Davon rückte er auch am Montag im Evangelischen Matthäus-Gemeindehaus nicht ab. Zusammen mit dem Cellisten Bernd Winkler widmete er sich jüdischer Literatur und Philosophie des 20. Jahrhunderts, verbunden mit persönlichen Annäherungen. Unter dem Motto „Sie waren die Avantgarde für eine bessere Welt“ blätterte das Duo Schicksale und Hoffnungen großer jüdischer Literaten auf.

Er sei eben anders, stellte Frank Jacoby-Nelson als erster Vorsitzender der Gesellschaft der Christlich-Jüdischen Begegnung den Ravensburger vielfach ausgezeichneten Kulturwissenschaftler, Autor und Journalisten, Regisseur und Hochschuldozenten Wolfram Frommlet vor. Einer, der mit Kritik und Einmischung an Missständen nicht spart. Auch an diesem Abend nicht in seiner ihm eigenen, ebenso eindringlichen wie nachdrücklichen Art der Rezitation.

Neugierig machen und Horizonterweiterung

Mit Bernd Winkler, der in Basel und Berlin studiert hat, europaweit konzertiert und am Bodensee beheimatet ist, ist er schon mehrfach aufgetreten. Wobei dieses Programm mit ausgewählten Cello-Stücken jüdischer Komponisten des 20. Jahrhunderts eine Premiere ist. Neugierig machen und erstaunen wolle dieser Abend, so Jacoby-Nelson, der mit Blick auf den musikalischen Part sich eine Horizonterweiterung wünschte. Eben einmal nicht auf die immerfort gehörten Klassiker fixiert zu bleiben, sondern sich bei Paul Ben-Haims Moderato aus „Music for Cello“ der bedrückenden Schwere und Grausamkeit bis heute unfassbarer Schicksale für die Dauer der Aufführung bewusst zu werden. Zu erspüren, was Frommlet zuvor mit Arnold Schönbergs 1948 in Albuquerque uraufgeführtem Melodram „A Survivor from Warsaw“ an Brutalität auslöste.

Kein großes Orchester wie einst, sondern lediglich die Stimme des Sprechers mit dem Originaltext brachte selbigen in seiner Gänze zum Ausdruck. Es ist die Zeit der Niederschlagung des Aufstands im Warschauer Ghetto, dem 1942 der Abtransport in die Vernichtungslager vorausgegangen war. Der „Überlebende“ wird bei Schönberg zum Augenzeugen der an Juden verrichtenden Verbrechen. Verhalten liest Frommlet den englischsprachigen Text des Erzählers. Dagegen stehen die brachialen Kommandorufe des Feldwebels in deutscher Sprache – „Abzählen. Rascher, noch mal von vorn“, hallte es in den Raum. Bei „One, two, three – they began singing“ wurde es still im Saal.

Beklemmend, direkt und ungeschönt

1964 nach dem Abitur den Kriegsdienst verweigert, doch nicht den Namen eines einzigen Konzentrationslagers und eines jüdischen Dichters gekannt, dafür mit klassischer Literatur randvoll, sind Frommlets persönliche Äußerungen oder Eingeständnisse, die nicht weniger beklemmen und an eigene Erfahrungen erinnern mögen. Direkt und ungeschönt erklang eine Passage aus Herbert Marcuses „Versuch über die Befreiung“. Sein Postulat, dass alle Befreiung vom Bewusstsein der Knechtschaft abhänge, stets verhindert durch das Vorherrschen von Bedürfnissen und Befriedigungen, kehrte die Aktualität dieser vor 50 Jahren verfassten Schrift heraus. Winklers versiertes Cellospiel griff mit Györgi Ligetis Sonaten für Violoncello ebenso in Hannah Arendts „Rede zum Eichmann-Prozess“ ein wie in Theodor Kramers Gedicht „Wer läutet draußen an der Tür“ vom Juni 1938. Letzteres endet mit „Pack, Liebste, mir mein Waschzeug ein und wein nicht; sie sind da“, um in wenigen Zeilen den langsamen Tod der Freiheit vor Augen zu führen.

Zum Greifen nah tönte das aus Frommlets Mund und bot keinen Raum für die Wohlfühloase. Ebenso wenig wie Winklers wild bewegtes, kratzend über die Saiten fahrendes Spiel. Mit Erich Fried sinnierte Frommlet über die Liebe und welche Hilfe sie den Menschen gebracht habe – gegen Hitler, gegen die Atombombe, gegen den Krieg, der bis heute tobt. „Wir haben die Liebe verraten“, schließt Fried in „Die Liebe und wir“. Frommlet deckt auf und mahnt, unter anderem, dass Deutschland heute viertgrößter Waffenlieferant der Welt sei, während Winklers Cello bohrend und dumpf auf Rose Ausländers Gedicht „Die Rosen schmecken ranzig-rot“ abhebt. Schmerzvoll und leidgeprüft mündete dieser Abend in Paul Celans „Die Todesfuge“ und den Versen „Dein goldenes Haar Margarete dein aschenes Haar Sulamith.“ Nein, ein leichter Abend war das nicht und sollte es auch nicht sein.