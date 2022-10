Wolfgang Ischinger referiert in Weingarten

Im Rahmen des 200-jährigen Jubiläums lädt die Kreissparkasse Ravensburg zur kostenlosen Jubiläums-Veranstaltung mit Professor Wolfgang Ischinger (Foto: Michael) ein. Diese findet am Donnerstag, 27. Oktober, ab 19 Uhr im Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben in Weingarten statt. Einlass ist ab 18 Uhr. Wolfgang Ischinger ist Präsident des Stiftungsrats der Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz und spricht am 27. Oktober 2022 zum Thema „aktuelle sicherheitspolitische Herausforderungen in Deutschland und Europa“.

Er wird laut Ankündigung einen Einblick zum Ukraine-Russland-Krieg geben und aufzeigen, welche Rolle Deutschland in diesem Konflikt spielt. Gespickt mit Informationen aus erster Hand. Des Weiteren spricht er die Wahlen in Italien und Schweden an und stellt den Kontext zum Brexit her, verbunden mit der Frage: Was bedeutet das für den Euro und für Europa? Welchen Einfluss das Verhältnis USA-China auf Europa hat, wird ebenso Thema sein. Per Onlinetool gibt es während der Veranstaltung die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die live beantwortet werden.