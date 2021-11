Wolfgang Heine tritt die Nachfolge von Wilfried Franke an

Der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben hat einen neuen Verbandsdirektor. Wolfgang Heine hat zum 1. November die Nachfolge von Wilfried Franke angetreten.

Zum Verbandsdirektor gewählt wurde der 55-Jährige Heine bereits in der Sitzung der Verbandsversammlung am 16. Juli. Nachdem Wilfried Franke zum 1. Oktober in den Ruhestand getreten ist, war die Stelle für einen Monat vakant.

Der verheiratete Vater eines Sohnes ist promovierter Volkswirt und kommt ursprünglich aus Bielefeld. Von Oktober 2006 bis zu seinem Wechsel zum Regionalverband Bodensee-Oberschwaben war er als Bereichsleiter Standortpolitik bei der IHK Bodensee-Oberschwaben beschäftigt. Er ist nun als Leiter der Dienststelle für insgesamt neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich und Ansprechpartner für Grundsatzfragen der Regionalplanung und Regionalentwicklung.