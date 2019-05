Wolf referiert über Digitalisierung und Ethik

Im Rahmen der Freitagsgespräche im Klösterle hält Abt Notker Wolf zum Thema „Digitalsierung braucht Ethik“ am Freitag, 24. Mai, um 18 Uhr einen Vortrag in der Klösterle Mädchenschule Ravensburg, Olgastraße 13. Wolf ist der ehemalige oberste Repräsentant der über 20 000 Benediktiner weltweit und Buchautor. Wie es in der entsprechenden Mitteilung weiter heißt, ermuntert er die Menschen und versucht, ihnen die Angst zu nehmen vor manchmal bedrohlich erscheinenden Entwicklungen. An diesem Abend spricht er über Annehmlichkeiten und Gefahren der Digitalisierung und die Notwendigkeit, ethische Werte in dieser Entwicklung intensiv zu diskutieren und einzufordern. Für Schüler und Studenten ist der Eintritt kostenfrei.