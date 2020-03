Wohnungsbrand in Ravensburg: Mehrfamilienhaus wurde in der Nacht evakuiert

Baden-Württemberg setzt die von der Bundesregierung am Montagabend verkündeten Schritte zur Eindämmung der Corona-Krise eins zu eins um. Vieles hatte die Landesregierung bereits am Montag angeordnet. Die Maßnahmen gelten bis Mitte Juni, können aber bei Bedarf wieder ausgesetzt werden. Was das im Detail heißt.

Versammlungen und Veranstaltungen Egal ob draußen oder drinnen: alle Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen sind untersagt. Das geht aus einem aktualisierten Verordnungsentwurf vor, der Schwäbische.