Wohnungsbrand in der Uferstraße - Brandursache geklärt

Beim Trocknen einer Matratze geriet am Samstagnachmittag eine Wohnung in der Uferstraße in Ravensburg komplett in Brand.

Nachdem die 78-jährige Wohnungsmieterin ihre Matratze gewaschen hatte, wollte sie diese nach Angaben der Polizei mit eines Föhns trocknen. Währenddessen sei die Frau allerdings in die Küche gegangen und habe den eingeschalteten Föhn auf die Matratze liegen gelassen. Dadruch habe sich die Matratze durch die Hitzeentwicklung entzündet.

46 Feuerwehrleute waren bei dem Brand am Samstagnachmittag in Ravensburg im Einsatz. (Foto: Markus Reppner)

Die Folge: Kurz darauf stand die Wohnung der Mieterin vollständig in Brand. Die Feuerwehr konnte laut Polizei verhindern, dass das Feuer auf weitere wohnungen in dem Gebäude übersprang.

Durch den Brand wurde jedoch die Wohnung im ersten Obergeschoss derart beschädigt, dass sie bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar ist.

Durch die Rauchentwicklung wurden zwei Personen leicht verletzt. Zwei Katzen konnten nach Aussagen der Freiwilligen Feuerwehr Ravensburg aus der brennenden Wohnung gerettet werden.

Der Sachschaden beträgt nach Schätzungen der Polizei etwa 150.000 Euro. Die Feuerwehr Ravensburg war mit den Abteilungen Stadt und Schmalegg mit insgesamt 46 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen im Einsatz. Die Johanniter waren mit fünf Fahrzeugen und 12 Rettungskräften vor Ort.