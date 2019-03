Wohnraumoffensive kann erste Erfolge vorweisen

Zufrieden ist die Caritas Bodensee-Oberschwaben mit dem Verlauf der kirchlichen Wohnraumoffensive „Herein“. Darüber kamen bisher über 30 leerstehende Wohnungen zu günstigen Mietpreisen wieder auf den Markt.

Bis 2021 sollen es 100 Wohnungen sein: So lautet das ehrgeizige Ziel des „Herein“-Projektverantwortlichen Christian Mayer. Auch wenn er die Schwierigkeiten zu Genüge kennt: Eigentümer lassen ihre Wohnung lieber leerstehen, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben, den Aufwand des Vermietens scheuen oder die Einnahmen nicht nötig haben.

Die Caritas setzt daher auf Sicherheit. Sie berät und informiert vorab, mietet dann die Wohnung an, sucht einen passenden Mieter, kümmert sich um die Verwaltung und bietet auch danach weiter Unterstützung an. Der geschlossene Vertrag ist zeitlich befristet, Ziel ist nach einem gewissen Zeitraum ein Direktmietverhältnis.

Die Caritas Bodensee-Oberschwaben erfüllt ihre Aufgaben in den Dekanaten Allgäu-Oberschwaben und Friedrichshafen. In diesem Beritt widmet sie sich seit 2017 mit dem Projekt „Herein“ der Wohnraumproblematik in der Region. Denn: Vor allem wer wenig Geld hat, findet keine Wohnung. Dabei stehen nach Schätzungen allein im Mittleren Schussental 800 Objekte leer.

80 Menschen finden Unterkunft

Das Projekt „Herein“ läuft derzeit in zehn Kommunen, mit denen die Caritas Beteiligungsverträge abgeschlossen hat. Über 30 Wohnungen mit Raum für über 80 Menschen konnten seit Projektbeginn vermittelt werden. „Damit haben wir der öffentlichen Hand 3,3 Millionen Euro für den Bau neuer Wohnungen gespart“, rechnet Christian Mayer vor. „Herein“ hat sich so bewährt, dass die Diözese Rottenburg-Stuttgart das Projekt in diesem Jahr auf ihren gesamten Bereich ausdehnen wird.

Dass das nicht immer einfach ist, weiß Projektleiter Mayer selbst. Ravensburg zum Beispiel sei einer „schwieriger Markt“. Lediglich sechs Wohnungen konnten hier vermittelt werden, in Weingarten sind es immerhin zehn. Zehn ist auch die Zielzahl für die Türmestadt.

Die Vermittlung günstiger Wohnungen ist nur eine von drei Säulen von „Herein“. Die beiden anderen stehen aber noch ganz am Anfang. Zum einen möchte die Caritas mit geringen Investitionen Wohnungen, die sich in schlechtem Zustand befinden, renovieren, um sie wieder an den Markt zu bringen. Zum einen sollen verschiedenste Akteure zusammengebracht werden, damit es gelingt, preisgünstigen Wohnraum neu zu bauen.

100 vermietete Wohnungen, 15 Renovierungen, drei Neubauten: Das ist das Ziel von Christian Mayer bis 2021. Damit das gelingt, müsse die Inititative „Herein“ aber noch bekannter werden.