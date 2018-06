Wohngebäude brennt in Untereschach

Der Dachstuhl eines Wohnhauses in Untereschach hat am Mittwochnachmittag gebrannt. Die Feuerwehr hatte die Lage schnell unter Kontrolle.

Das Haus liegt in einem Wohngebiet und grenzt unmittelbar an ein Sägewerk. Die Feuerwehren Ravensburg und Eschach waren vor Ort, ebenso Rettungskräfte und die Polizei. Laut Feuerwehr ist der Brand schnell bemerkt worden und war deshalb auch nach kurzer Zeit bereits gelöscht. Menschen waren nicht in Gefahr. Erkenntnisse zur Brandursache liegen laut Polizeipräsidium Konstanz noch nicht vor.