Wohlfarth kritisiert seine Mannschaft deutlich

Das 2:2 seiner Mannschaft gegen den 1. FC Normannia Gmünd hat Steffen Wohlfarth überhaupt nicht gefallen. Bei der Pressekonferenz übte der Trainer des FV Ravensburg teils harsche Kritik an seiner Mannschaft. Er sagte über ...

... das Spiel an sich: „Wir spielen zwei 100-prozentige Chancen katastrophal zu Ende. Ab da haben wir dann alles anders gemacht als davor. Wir haben überhaupt keinen Zugriff mehr gefunden. Mit einem 2:0 und zwei Konterchancen haben wir aufgehört zu spielen. Wir müssen alles investieren, was wir haben, das haben wir aber nur bis zum 2.0 gemacht. Viele haben wohl gedacht, es geht von alleine. Nur weil man 2:0 in Bahlingen gewonnen hat, darf man die Grundtugenden nicht vernachlässigen.

... die zweite Halbzeit: „Wir waren uns zu sicher. Wir hatten das Spiel im Griff, dürfen uns dann aber nicht erlauben, auch nur fünf Prozent weniger zu geben. So ist das schon immer, seit ich beim FV bin. Jeder muss 100 Prozent geben, machen das nicht alle, dann können wir nicht gewinnen. Dann passiert genau das.

... die Auswechslung von Rahman Soyudogru: „Dazu brauche ich nichts zu sagen, das war meine Entscheidung in der Kabine. Das war ein taktischer Wechsel. Wir werden uns aber unterhalten, ob das vielleicht ein Fehler von mir war.