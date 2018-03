Wohlfarth erhält beim FV Zweijahresvertrag

Das ging jetzt überraschend schnell. Erst in der Winterpause der Fußball-Oberliga ist Steffen Wohlfarth beim FV Ravensburg zum Cheftrainer aufgestiegen. Am Freitagnachmittag saßen der ehemalige Profi und der Sportliche Leiter Peter Mörth zusammen. Das Ergebnis: Wohlfarth hat einen neuen Vertrag bis 30. Juni 2020 unterschrieben.

In den vergangenen Jahren hat Mörth den FV-Trainern immer ein Jahr Vertrag gegeben. „Die zwei Jahre sind zum einen eine Wertschätzung für Steffen Wohlfarth, zum anderen ist es auch für mich angenehmer, nicht jedes Jahr neu verhandeln zu müssen“, sagt Mörth. Seit sieben Spielen ist der FV in der Oberliga ungeschlagen, vor der Partie am heutigen Samstag beim SV Spielberg liegt Ravensburg auf Platz sechs. „Ich musste nicht groß überlegen“, sagt Wohlfarth. „Ich mache das Traineramt gerne, und es ist schön, dass ich meine Spielerkarriere jetzt als Trainer fortsetzen kann.“

Der 34-Jährige übernahm Anfang November das Traineramt interimsweise vom zurückgetretenen Wolf-ram Eitel. „Steffen identifiziert sich total mit seiner Aufgabe“, lobt Mörth. „Von seiner Erfahrung als Spieler, seinem guten Netzwerk und seiner Dynamik als Trainer kann der FV profitieren.“ Im Sommer darf Wohlfarth das Team nach seinen Wünschen zusammenstellen. „Natürlich ist es ein Wunsch, die Mannschaft Richtung Regionalliga zu entwickeln“, blickt er voraus.