Wohlfarth bekommt seinen Wunschspieler

Der FV Ravensburg ist auf der Suche nach einem zweiten Mittelstürmer fündig geworden. Vom Landesligisten VfL Nagold wechselt der 29-jährige Daniel Schachtschneider zum Fußball-Oberligisten. Er erhalte einen Zwei-Jahres-Vertrag, teilte der Sportliche Leiter Peter Mörth mit: „Daniel ist ein sehr geradliniger und hoch anständiger junger Mann, der nicht nur sportlich, sondern auch menschlich den FV verstärken wird.“ Die Kaderplanungen seien damit abgeschlossen.

Seit Steffen Wohlfarth auf die Trainerposition beim FV Ravensburg gewechselt war, fehlte er im Sturmzentrum. Rahman Soyudogru war seither der einzige, der diese Position wirklich ausfüllen konnte. Wenn er fehlte, hatte der FV ein richtiges Problem. Mit der Verpflichtung von Schachtschneider soll dieses nun dauerhaft behoben sein. „Wir können in der kommenden Saison auf zwei treffsichere Stürmer zurückgreifen“, freut sich Mörth. Auch Trainer Wohlfarth ist zufrieden: „Jetzt sind wir wieder flexibler, der Konkurrenzdruck auf dieser Position ist nun wieder da.“ Auch er betont, dass Schachtschneider sowohl fußballerisch als auch menschlich sehr gut nach Ravensburg passe. Mit ihm und Soyudogru verfüge der FV nun über „zwei Granaten“.

Viel Erfahrung in der Oberliga

Daniel Schachtschneider hat die vergangene Saison beim VfL Nagold in der Landesliga verbracht. Zuvor spielte er einige Jahre beim SSV Reutlingen und hat deshalb reichlich Erfahrung mit dem Niveau in der Oberliga. Schon länger war er Mörths Wunschspieler: „Ich kenne Daniel schon länger, waren wir doch schon im letzten Jahr in Kontakt, da hat es leider beruflich nicht geklappt“, erklärt der Sportliche Leiter.

Auch Wohlfarth hatte Schachtschneider schon länger im Blick, er kennt ihn als Gegenspieler und damit seine Qualitäten; auch er sah in dem 1,87-Meter-Mann einen Wunschspieler für den Ravensburger Kader: „Ich hab ihm schon vor zwei Jahren gesagt, dass ihm das rote Trikot in Reutlingen nicht so gut steht wie das blaue in Ravensburg.“ Schachtschneider erinnert sich gut an diese Geschichte und lacht, als er darauf angesprochen wird. Dass es mit dem Wechsel zum FV erst jetzt geklappt habe, liege an seinem beruflichen Werdegang – bisher arbeitete er in Nagold. Er habe jetzt eine Stelle bei Vetter angenommen und werde nach Ravensburg ziehen.

Mit dem FV „oben mitspielen“

Mit dem FV will Schachtschneider „oben mitspielen“. Er kenne die Mannschaft, weil er gegen sie mehrfach gespielt hat. Mit Wohlfarth hat er sich schon getroffen, um die gemeinsamen Pläne mit dem FV zu besprechen. Richtig los geht es am 30. Juni mit der Saisoneröffnungsfeier, für den 1. Juli ist die erste Trainingseinheit geplant.