Wohlfühlen im Wohnzimmer

Wohnen und Verkehr – der amtierende Ravensburger Oberbürgermeister Daniel Rapp hat sich bei seiner Rede auf zwei altbewährte Themen gestützt. Immer wieder verwies er dabei direkt und indirekt auf seine Eigenschaften als „Macher“, „Kümmerer“ und „Krisenmanager“ – ob beim Molldietetunnel, dem Bündnis für bezahlbaren Wohnraum oder der Marienplatztiefgarage. Rapps Auffassung zufolge bekomme man die großen Aufgaben „vom Leben übertragen“. Und hier entscheide sich, ob man das Schicksal über sich ergehen lasse oder es aktiv mitgestalte.

Für Daniel Rapp selbst kommt nur das (Mit-)Gestalten infrage. Für ihn ist es wichtig, das Wachstum in der Stadt zu steuern – und zwar „in einem vertretbaren Tempo“. Bei der Nachverdichtung dürfe beispielsweise nur so weit gegangen werden, dass es die bisherigen Bewohner nicht überfordert und in ihrer Lebensqualität einschränkt. Die Stadtentwicklung ist dem OB zufolge ein „Balance-Akt“: Einerseits müssten Fortschritte ermöglicht werden, andererseits müsse der Charakter von Ravensburg bewahrt bleiben.

Mit Blick auf die 40 000 Einpendler, die Ravensburg täglich hat, kam Rapp in seiner Rede auf „das Ideal einer europäischen Stadt“ zu sprechen – also auf die Kombination aus Wohnort, Arbeitsplatz und Nahversorgung. „Wenn Ravensburg das Wohnzimmer Oberschwabens ist, dann macht es keinen Sinn, wenn der Rest der Wohnung 50 Kilometer weit weg liegt“, sagte der OB und verwies auf das Problem der Wohnungsknappheit in der Stadt. Was die Entwicklung neuer Wohnquartiere anbelange, sei eine „altersmäßige und soziale Durchmischung“ absolut notwendig. „Es braucht Wohnungen für jede Lebenssituation“, meinte Rapp.

Neben dem Wohnungsbau ist der Verkehr das zweite „Megathema“ des Oberbürgermeisters in seinem Wahlkampf. „Wir versaufen im Verkehr“, stellte er am Montagabend im Konzerthaus erneut fest. Der Durchfahrtsverkehr zerschneide die Stadt in zwei Hälften und sei für die Bewohner eine Belastung. Als wichtige Maßnahmen nannte Rapp hier: den Ausbau des Radwegenetzes und der Elektromobilität, die Elektrifizierung der Südbahn, einen erweiterten schienenloser Nahverkehr, die Fertigstellung der B 30 Süd und natürlich den Molldietetunnel. Rapp: „Der Molldietetunnel ist der Befreiungsschlag für Ravensburg.“

Am Ende waren es dann aber nicht die Straßen oder die Gebäude, mit denen der Amtsinhaber seine Rede beendete. Stattdessen schloss er mit den Worten: „Das höchste Gut dieser Stadt ist das soziale Miteinander.“