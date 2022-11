Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vier Tage Spaß und Spiel und dabei noch was lernen? In der Ferienfreizeit „WörterWeltenEntdeckerCamp“ werden Kinder über verschiedene Angebote in Sprache und Ausdruck unterstützt. In den Herbstferien fand die Freizeit wieder für Sechs- bis ZehnjJährige statt. Besonders im Fokus stand in der Freizeit neben der Sprache auch das Thema ausgewogene Ernährung. Angeleitet von einer Studentin kochten die Kinder jeden Tag gemeinsam das Mittagessen. Über kreative Spiele lernten sie vieles Weitere über Ernährung.

Ein besonderes Highlight war ebenfalls der tägliche Zirkus-Workshop. Angeleitet von Zirkuspädagog*innen hatten die Kinder die Möglichkeit zu lernen, wie man jongliert, auf einer Walze läuft, Diabolo spielt und noch vieles mehr. Über die Woche wurden sie zu großen Zirkuskünstler*innen.

Außerhalb des Workshops wurde gespielt, gebastelt und die Umgebung erkundet, worüber ebenfalls die Sprache der Kinder gefördert wurde.

Die Ferienfreizeit ist ein Gemeinschaftsprojekt der Kinderstiftung Ravensburg und Kinderstiftung Bodensee und wird durch die Stiftung Kinderland Baden-Württemberg gefördert.