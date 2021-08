Wochenmarkt wird wegen der B-32-Sanierungsarbeiten verlegt

- Wegen der Sanierungsarbeiten des Regierungspräsidiums Tübingen an der B 32 und der damit erforderlichen Umleitungen wird der Wochenmarkt in der Innenstadt ab Samstag, 14. August, bis zum voraussichtlichen Bauende am 11. September in die Bachstraße verlegt, teilt die Stadt Ravensburg mit. Die Stände in der Kirch- und Herrenstraße sowie am Waaghaus werden in diesen Wochen in der Bachstraße angesiedelt sein.

Die Marktzeiten bleiben unverändert. Diese sind nach wie vor von 7 bis 13 Uhr. Das Marktgelände ist von 5 bis 15 Uhr für den Verkehr gesperrt. Somit stehen auch die Anwohnerparkplätze in dieser Zeit nicht zur Verfügung. Aus diesem Grund können auch an den Samstagen die Stadtbuslinien 1 (Weststadt) und 4 (Oberzell) von Betriebsbeginn bis 15 Uhr nicht über den nördlichen Marienplatz und die Bachstraße fahren. Es entfallen in dieser Zeit die Haltestellen Marienplatz und Heilig-Geist-Spital. Bedient wird stadteinwärts die Haltestelle Karlstraße, Busbahnhof und stadtauswärts die Haltestelle Meersburger Brücke.