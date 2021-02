Wochenend-Feiertage als Corona-Bonus nachholen? - So reagieren unsere User auf die Idee

Der Tag der Arbeit am 1. Mai, der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober sowie die Weihnachtsfeiertage fallen alle auf Wochenendtage.

Politiker mehrerer Parteien fordern, dass Arbeitnehmer diese Feiertage an Sonntagen beispielsweise am darauffolgenden Werktag nachholen dürfen - als Corona-Bonus, um den in der Krise stark belasteten ArbeitnehmerInnen die nötige Erholung zu ermöglichen.

Die Bundestagsfraktion von Die Linke brachte einen solchen Vorstoß schon 2018 ein - erfolglos - und wies dabei darauf hin, dass andere Länder derartige Kompensationsregelungen bereits hätten.

Wir haben die Userinnen und User von Schwäbische.de gefragt:

Feiertage als Corona-Bonus nachholen: Gute Idee?

Eine Auswahl an Meinungsbeiträgen:

In Zeiten von Covid-19 mehr frei, als uns lieb ist

Olga H.: "Ich halte nichts davon. In Zeiten von Covid-19 haben wir mehr frei, als uns lieb ist. Dieser Ausgleich ist völlig unwichtig.

Es gibt viele Menschen, die haben keine Minute mehr frei wegen Covid

Lothar B.: "Nur, weil es das schon immer mal gab, ist ja wohl kein Grund, nicht darüber nachzudenken. Ja, dies wird in mehreren Ländern so praktiziert, warum also nicht auch bei uns? Mit Corona hat das meiner Meinung nach nichts zu tun, sondern mit Erholung. Ach ja, wer mehr frei hat als ihm lieb ist, soll sich freuen, es gibt aber viele Menschen, die haben keine Minute mehr frei wegen Covid, sondern ganz im Gegenteil."

Lieber Samstagsunterricht einführen

Wolfgang M.: "So ein Quatsch. Bei dem Schul- und Arbeitsausfall sollte man sich eher überlegen, ob man als Nachholung Samstagsunterricht begrenzt einführen sollte."

Feiertage für die, die keine Kurzarbeit haben

Sascha A.: "In Zeiten, wo viele Menschen auf Kurzarbeit sind, wäre es schon schön, wenn die, die weiter hart arbeiten, auch ein paar Feiertage bekommen. Ich fühle mich schon langsam verarscht, wenn meine Nachbarn bei fast vollem Gehalt daheim auf dem Sofa sitzen - und ich muss sogar Überstunden schieben."

Das Leben besteht nicht nur aus Arbeiten und Schlafen

Harald G.: "Ich bin komplett gegenteiliger Meinung. Das Leben besteht nicht nur aus Arbeiten und Schlafen. Es ist eben unpopulär sowas in unserem Land zu sagen, aber ich finde den Vorschlag gut. Ködern lasse ich mich mit sowas trotzdem nicht. Meine Wahlentscheidung ist bereits gefallen."

Das war früher auch schon so

Elisabeth S.: "Das war in den vergangenen Jahren immer wieder mal so. Allerdings hat sich früher niemand darüber einen Kopf gemacht. Aber wenn man viel Zeit hat, fällt einem auch viel ein."

In England ist das schon Praxis

Tom D.: "In England wird dies seit Jahren praktiziert. Für Deutschland sehe ich dies eher nicht, da bereits die Diskussion und der Weg durch die Bürokratie Jahre dauert."

Mal ist es ein Arbeitgeber-, mal ein Arbeitnehmer-freundliches Jahr

Siegfried H.: "Corona-Bonus? Nein. Man hatte eh schon zu viele Ausfälle und Stillstand. Sinn der Feiertage ist es nicht, dass man arbeitsfrei hat, sondern die kirchlichen Feiertage auch feiert. Nehmen wir ein Beispiel an anderen Religionen. Immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus und denken nicht daran, dass wir der Kirche die vielen Feiertage zu verdanken haben. Mal ist es ein Arbeitgeber-, mal ein Arbeitnehmer-freundliches Jahr, in dem viele noch Brückentage einbauen können. Für Erholung brauchen wir keine Feiertage, sondern Urlaub. Und denken wir immer daran, dass Ärzte, Pflegepersonal, Polizei, Feuerwehr und viele andere, rund um die Uhr arbeiten. Corona-Bonus durch einen freien Tag ist total überflüssig. Der Handel ist um jeden geöffneten Tag nach Corona sehr dankbar."

Die Redaktion behält sich vor, Kommentare auf Rechtschreibung hin zu bearbeiten sowie in der Länge zu kürzen, ohne dabei die Grundaussage zu verändern.