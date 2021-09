Wochen der Internationalen Nachbarschaft starten zum 38. Mal

Das vollständige Programmheft für die Wochen der Internationalen Nachbarschaft liegt seit Anfang September im Neuen Rathaus, in den Ortsverwaltungen und in der Stadtbücherei aus. Es ist auch beim Integrationsbeauftragten der Stadt Ravensburg zu erhalten unter der Telefonnummer 0751/82439 oder per Mail an

Seit Anfang März haben Ravensburger Vereine und Organisationen gemeinsam mit der Stadtverwaltung – insgesamt 56 Organisatoren – am diesjährigen Programm der „Wochen der Internationalen Nachbarschaft“ (WIN) gearbeitet. Nun ist die Veranstaltungsreihe trotz Corona zum 38. Mal fertig. Unter dem Motto „Ravensburg – ein starkes Miteinander“ bieten insgesamt 34 Veranstaltungen von 25. September bis 10. Oktober die Gelegenheit zu Information und Begegnung.

Ein Auszug aus dem Programm: Der Auftakt der Wochen der Internationalen Nachbarschaft bildet am 18. September der Aktionstag „PARKing Day“ in der Ravensburger Innenstadt.

Die Zehntscheuer Ravensburg lädt am 24. September zu einem Konzert mit Kolektif Istanbul ein. Ebenfalls am 24. September findet die Ausstellungseröffnung zur Ausstellung „Kinderrechte und Kinderbeteiligung“ statt. Sie kann bis 10. Oktober besichtigt werden.

In den Räumlichkeiten des CJD Ravensburg findet am 29. September ein Workshop „Verschwörungstheorien auf der Spur“ statt. Am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, finden Friedensgebete im Rahmen der Gottesdienste in der Liebfrauenkirche und der Evangelischen Stadtkirche Ravensburg statt. Alle Ravensburgerinnen und Ravensburger sind am 3. Oktober außerdem zur Feierstunde anlässlich des 31. Jahrestages der Deutschen Einheit oder zum Tag der offenen Tür in die Alevitische Kulturgemeinde oder zum Tag der offenen Moschee in die Mevlana-Moschee eingeladen.