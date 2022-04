Woche für das Leben zum Thema Demenz

Die Woche für das Leben tritt als ökumenische Initiative für den Schutz und die Würde menschlichen Lebens ein. In diesem Jahr lautet das Motto „Mittendrin. Leben mit Demenz“. Es finden vom 30. April bis 7. Mai bundesweit Gottesdienste und Veranstaltungen statt. In Ravensburg laden die Klinikseelsorgerinnen und Seelsorger laut Mitteilung zu folgenden Angeboten ein.

Eine Begegnung bei Kaffee und Kuchen gibt es am Montag, 2. Mai, um 15 Uhr. Anschließend wird ein Demenz-sensibler Gottesdienst in der Heilig-Kreuz-Kirche (Bischof-Ketteler-Straße 2, 88212 Ravensburg) gefeiert.

Ein Spielfilm zum Thema Demenz wird am Dienstag, 3. Mai, um 19 Uhr in der St.-Antonius-Kirche (St.-Antonius-Weg, 6, 88213 Oberzell) gezeigt. Der Themenfilm gilt als ein Filmratgeber. In drei ineinander verwobenen Episoden erzählt der Film ansprechend und realitätsnah von Menschen mit Demenz in unterschiedlichen Krankheitsstadien und dem Umgang Angehöriger. Anschließend gibt es die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Der Eintritt ist frei.

Dr. Jochen Tenter, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, hält am Mittwoch, 4. Mai, um 14 Uhr im Magdalenensaal (Abteistraße 2, 88214 Ravensburg-Weißenau) einen Vortrag zum Thema „Leben mit Demenz – Was kann ich / was können wir tun, damit das gut gelingt?“ Anschließend gibt es die Möglichkeit zu Begegnung und Gespräch bei Kaffee und Kuchen. Der Eintritt ist frei.

Bei allen Veranstaltungen gelten die aktuellen Corona-Regeln.