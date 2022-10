„Woche des Sehens“ bietet viele Aktionen in Ravensburg

Der Landkreis Ravensburg beteiligt sich vom 6. bis 14. Oktober mit mehreren Veranstaltungen an der bundesweite Aufklärungskampagne „Woche des Sehens“. Gemeinsam mit dem Netzwerkpartner Inios (Inklusion in Oberschwaben), dem Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg und dem Sonderpädagogischen Bildung- und Beratungszentrum Sehen in Baindt werden unter anderem eine Ausstellung mit Vernissage, Stadtführungen und interaktive Vorträge angeboten. Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenfrei.

Den Auftakt der „Woche des Sehens“ macht die Vernissage zur Ausstellung „Mit anderen Augen sehen“ am Donnerstag, 6. Oktober, im Landratsamt Ravensburg (Foyer des Bürgerbüros/Kreishaus I, Friedenstraße 6 in Ravensburg). Die Ausstellung ist laut Pressemitteilung ein Versuch, den Bürgern die Möglichkeit zu eröffnen, mit den Augen anderer Menschen zu sehen, damit sie eventuell auch ihre eigene Welt mit anderen Augen sehen. Das Rahmenprogramm: 17.30 Uhr Empfang, 18 Uhr Eröffnung, Musik von Julian Kehrer an der Gitarre und Schülern des SBBZ Sehen. Ab 7. Oktober kann die Ausstellung montags bis mittwochs von 8 bis 15.30 Uhr, donnerstags von 8 bis 17.30 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr besucht werden.

Zwei besondere Stadtführungen durch Ravensburg

Am Freitag, 7.Oktober, gibt es zwei besondere Stadtführungen: Von 14.30 bis 16 Uhr geht es für sehende Personen „Mit anderen Augen durch die Stadt“. Dabei erleben die Teilnehmer in Begleitung von Klaus Peters vom Blinden- und Sehbehindertenverband, welchen Reiz eine Führung hat, wenn ausschließlich andere Sinne als die Augen angesprochen werden. Alle Sehenden werden mit einer Dunkelbrille ausgestattet. Von 20 bis 21.30 Uhr bietet Klaus Peters dann die „Stadtführung bei Nacht“ an. Bei beiden Führungen ist pro Teilnehmer eine Begleitperson erwünscht. Treffpunkt ist jeweils am Tastmodell vor der Kreissparkasse Ravensburg, Marienplatz 28. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Beim Vortrag „Alltagslösungen bei Seheinschränkungen und Blindheit“ am Samstag, 8. Oktober, von 11.30 bis 12.30 Uhr erzählen Personen, die von Geburt an mit Sehschwierigkeiten leben oder diese Einschränkung im Laufe ihres Lebens erworben haben, aus ihrem Alltag und stellen Lösungen vor, die ihr Leben erleichtern. Nach dem Vortrag haben Besucher unter anderem die Möglichkeit, auf einer Simulationsstrecke selbst auszuprobieren, wie es ist „blind“ mobil zu sein.

Online-Lesung zum Buch „Blind mit Kind“

Eine Online-Lesung zum Buch „Blind mit Kind“ steht am Samstag, 8. Oktober, 16 bis 17 Uhr auf dem Programm. Brei füttern, Bilderbücher angucken oder dem wegrennenden Kind über einen unbekannten Spielplatz folgen – der Alltag mit Kind ist eine Herausforderung. Umso mehr vielleicht, wenn man als Mutter nicht sieht. Wie geht das? Mit dieser Frage war die Kulturwissenschaftlerin Hannah Reuter schon als werdende Mutter konfrontiert. In ihrem Buch geht es auf humorvolle Weise um Hilfsmittel, Assistenzbedarf und Vorurteile. Um Anmeldung bis 7. Oktober wird gebeten per E-Mail an Silke.Schefold@owb.de.

Den Abschluss der Aktionstage der „Woche des Sehens“ bildet eine Gesprächsrunde mit dem Kommunalen Behindertenbeauftragten des Landkreises Ravensburg, Jonas Buchhardt, am Donnerstag, 13. Oktober, von 18 bis 20 Uhr im Landratsamt Ravensburg (Foyer des Bürgerbüros/Kreishaus I, Friedenstraße 6 in Ravensburg). Dabei erfahren die Teilnehmer mehr aus der Biografie eines hochgradig sehbehinderten Menschen und darüber, auf welchen (Um)Wegen Buchhardt zum Behindertenbeauftragten wurde. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.