„Wo warst Du, als es passierte?“ - User von Schwäbische.de erinnern sich an 9/11

Es ist eine Frage, auf die man die Antwort sein Leben lang nicht vergessen wird. So ergeht es auch unseren Lesern, die sich an den Moment erinnern, als sie von dem Undenkbaren erfuhren: den Terroranschlägen vom 11. September 2001.

Auf der Facebook-Seite von Schwäbische.de erzählen sie von dem bewegenden und schockierenden Augenblick, als die Flugzeuge in die Türme des World Trade Centers flogen.

Erster Schultag in der 5. Klasse

Anika T.: "Erster Schultag in der 5. Klasse. An diesem Tag war alles egal. Wir saßen den ganzen vor dem TV und haben gehofft, dass alle irgendwie dort rauskommen. Ich denke immer wieder dran, nicht nur am 11.9., und bekomme immer noch Gänsehaut, wenn ich an die Bilder denke."

Dieser Tag wird mich mein ganzes Leben lang begleiten

Anna-Maria E.: "Ich war zu der Zeit im 7. Monat schwanger. Ich bin vom Einkaufen nach Hause gekommen und habe diese Bilder im TV gesehen. Es war einfach schrecklich. Dieser Tag wird mich mein ganzes Leben lang begleiten."

Ich dachte erst an einen Actionfilm

Corinna I.: "Ich war in der Arbeit. Am Abend, als ich den Fernseher einschaltete, dachte ich im ersten Moment, dass es ein Actionfilm ist. Aber es waren die Nachrichten und bittere Realität. Fassungslos, die Gedanken waren in New York bei den Opfern und allen Betroffenen. Bis heute kann man nicht fassen, was da passiert ist."

Gespenstische Stadion-Atmosphäre

Stephan S.: "Ich habe es auf der Autobahn Richtung Gelsenkirchen mitbekommen. Schalke hatte seinerzeit sein erstes Heimspiel in der damals neuen Arena in der Champions League. Die Atmosphäre im Stadion war gespenstisch."

Ich werde den Tag niemals vergessen

Jana K.: "Ich war in der Schule, gerade 6. Klasse. Der Direktor machte eine Durchsage, unser Lehrer erklärte uns alles und wir legten eine Schweigeminute ein, danach wurde der Schultag abgebrochen und wir wurden nach Hause geschickt. Ich werde den Tag niemals vergessen. Den Rest des Tages starrte die Familie die Nachrichten an. Die Angst war groß."

Mit den Feuerwehrkollegen und Tränen in den Augen

Wolfgang N.: "Ich fuhr grade von der Feuerwehr Wermelskirchen nach Hause, als im Radio live das zweite Flugzeug in den anderen Turm einschlug. Ich habe gedreht und auf der Wache mit den Kollegen mit Tränen in den Augen die Situation weiter verfolgt."

Die Bilder vom Terroranschlag am 11. September 2001 sind ikonisch und haben sich ins Bewusstsein der Menschen gebrannt. (Foto: dpa) Nach dem Anschlag aufs World Trade Center in New York am 11. September 2001 rückte die Möglichkeit von Flugzeugen als Terrorwaffe ins Bewustsein der Öffentlichkeit. (Foto: Hubert Boesl/Archiv / DPA) Die Türme des World Trade Center in New York im Moment des Anschlags. Zunächst ging man von einem Unglück aus. (Foto: dpa) Das zweite Flugzeug steuert auf den noch unversehrten Turm zu. (Foto: dpa) Da wurde klar, dass es sich nicht um einen Unfall handeln konnte. (Foto: dpa) Dass die Türme kollabierten, verstärkte das Trauma von 9/11. (Foto: arc) Bei den Anschlägen mit mehreren Flugzeugen starben an diesem Tag mehr als 3.000 Menschen. (Foto: dpa) Der 11. September 2001 markiert den Startpunkt von Amerikas "Krieg gegen den Terror". (Foto: Mark Lennihan/AP / DPA) An der Stelle des alten World Trade Centers... ...wurde das One World Trade Center errichtet. (Foto: Justin Lane / DPA) Gedenkfeier zum Jahrestag der Anschläge vom 11.9.2001 an "Ground Zero". (Foto: dpa) 1 von 1

Meine erste Tochter kam zur Welt

Lilly F.: "Ich war im Krankenhaus, meine erste Tochter ist an dem Tag zur Welt gekommen. Für mich ist das also trotzdem ein glücklicher Tag gewesen. Wir gedenken heute aber der Verstorbenen."

Unser Geschäftsstellenleiter unterbrach alles und holte uns an den Fernseher

Julia K.: "Ich war Auszubildende zur Bankkauffrau und hatte eine Schulung im Bankgebäude. Unser Geschäftsstellenleiter unterbrach alles und holte uns an den Fernseher. Den Mittag vergesse ich nie!"

Meine Schwester befand sich zu dieser Zeit in New York

Gabi M.: "Ich kann mich noch erinnern, als wäre es gestern gewesen. Ich war auf dem Weg nach Hause, als mein Freund mich angerufen hat, ich solle kein Radio einschalten, einfach schnell nach Hause kommen. Meine Schwester befand sich zu dieser Zeit in New York. Die Mutter ihrer Gastfamilie hat im gegenüberliegenden Gebäude gearbeitet. Sie haben an dem Tag verschlafen. Der Vater arbeitete auf der Fähre auf dem Hudson River. Als ich heimkam, lief den ganzen Tag nur RTL. Die Musik von Enya macht mir immer noch Gänsehaut. Meine Schwester habe ich irgendwann nachts um 3 Uhr erreichen können. Ihr ging’s gut. Der Tag wird nie vergessen."

In der Arbeit wurde die Produktion gestoppt

Heike O.: "Ich war damals auf der Arbeit. Hatte Frühschicht. Wir hatten es im Radio mitbekommen und kurz die Produktion gestoppt, um eine Schweigeminute zu halten. Es hatte sich so unwirklich angefühlt."

Wir sahen, wir das zweite Flugzeug reinflog

Regina H.: "Ich war in meiner Studenten-WG. Mein Mitbewohner guckte n24 und schrie, 'Hey ich glaub's nicht, da ist grade ein Flugzeug ins WTC geflogen!'. Ich gesellte mich zu ihm vor den Bildschirm. Dann sahen wir zusammen, wie das zweite Flugzeug reinflog. Unvergesslich."

Die Nachbarin zupfte weiter Unkraut

Bettina M.: "Ich wollte mir den Wetterbericht anschauen, um zu wissen, ob ich das Rasenmähen auf morgen verschieben könnte. Dann sah ich die Breaking News. Da stand ein CNN-Reporter und hinter ihm brannte und rauchte es in den obersten Stockwerken des ersten Towers. Ein Hubschrauber kreiste in der Luft und dann sah ich live das zweite Flugzeug in den zweiten Tower rasen. Ich dachte, ich bin im falschen Film. Ich bin dann raus zur Nachbarin, die im Garten war und sagte ihr: 'Mach mal den Fernseher bei dir an. Da stimmt was nicht in New York!' Sie meinte nur: 'Wir schauen untertags kein Fernsehen' und zupfte weiter Unkraut."

Es hat mich als Kind tief getroffen

Anne B.: "Nach der Schule wollte ich meine Cartoons schauen, als die Breaking News anfingen. Es war Horror, ich habe gedacht, ich spinne. Dann habe ich die ganze Zeit die Berichterstattung von Peter Kloeppel auf RTL gesehen. Das hat mich als Kind so wahnsinnig tief getroffen und bewegt - keine Ahnung warum, wahrscheinlich durch diese immense Gewalt und Auswirkungen des Anschlags."

'Komm her an den Fernseher.... New York brennt!'

Bibi L.: "Ich bin gerade zur Haustür reingekommen und mein Stiefbruder hat geschrien: 'Komm her an den Fernseher.... New York brennt!' - Das werde ich nie vergessen."

Eine Schweigeminute zur Einschulung

Tina H.: "Ich war Zuhause, ich war damals gerade 6 Jahre alt. An dem Tag weiß ich noch genau, wie die Sondermeldung kam und wie entsetzt und tief getroffen wir waren. Es lief den ganzen Tag RTL. Einen Tag später war meine Einschulung und um 11 Uhr die Schweigeminute."

Im Bus verstummten plötzlich alle

Evi K.: "Ich war in Tunesien auf einem Tagesausflug als der Busfahrer plötzlich das Radio laut drehte wie blöd und alle Touristen im Bus erschrocken verstummten. Er versuchte zu übersetzen auf Französisch und Englisch und da war kein Ton mehr im Bus zu hören. Es war mehr als gruselig. Wir fuhren gerade durch die Städte, man hörte zeitgleich die Leute draußen jubeln. Das war nicht mehr in Worte zu fassen!"

Die Familie saß mit Tränen in den Augen vor dem TV

Rosi B.: "Ich war 10 und habe nach der Schule immer mittags TV geschaut. Plötzlich wurden alle Sendungen unterbrochen wegen der Eilmeldung. Ich habe es damals nicht richtig verstanden, erst als die ganze Familie abends vor dem Fernseher mit Tränen in den Augen saß, habe ich gemerkt, wie schlimm es tatsächlich ist."

Ich dachte, jetzt kommen Horrorfilme schon mitten am Tag

Dani R.: "Ich hatte Nachtschicht. Als ich wach wurde, habe ich den TV eingeschaltet. Ich dachte, jetzt kommen Horrorfilme schon mitten am Tag. Es dauerte, bis ich begriff, dass es real war."

Das Lied von Enya wird für mich immer mit diesem Ereignis verbunden sein

Silke K.: "Wir waren in Bayern im Urlaub und haben es in der Gaststätte gesehen. Ins Hotelzimner zurück und nur noch Nachrichten geschaut. Es war der Horror. Ich werde diesen Tag nie vergessen. Und das Lied von Enya wird für mich immer mit diesem Ereignis verbunden sein. Nach 9/11 war die Welt eine andere.."

Ich weiß noch, wie ungläubig und fassungslos wir waren

Lexi N.: "Wir waren gerade dabei, aus unserer Wohnung auszuziehen, als wir einen Anruf bekamen, ob wir einen Fernseher hätten. Es wäre etwas total Schreckliches geschehen und das World Trade Center würde nicht mehr stehen. Ich weiß noch, wie ungläubig und fassungslos wir waren. Den Tag werden wir nie vergessen."

Redakteure von Schwäbische.de:

Der Chefredakteur rief "Macht mal den Fernseher an!"

Steffi Dobmeier (Stellv. Chefredakteurin/Leiterin Digitale Inhalte und Strategie): "Es war der zweite Tag meines Praktikums im Reportage-Ressort der 'Badischen Zeitung' in Freiburg. Der Chefredakteur kam in unser Büro und sagte: 'Macht mal den Fernseher an, da ist ein Flugzeug ins World Trade Center geflogen.' Das zweite Flugzeug im zweiten Tower sahen wir live auf CNN. Der Name Osama bin Laden war da schon längst gefallen. Ich hatte ihn vorher noch nie gehört und war unglaublich beeindruckt von den Kolleginnen und Kollegen, die das - so schien es mir damals - sofort einordnen konnten. Ich dachte die ganze Zeit: Man braucht jetzt sehr viele Löschflugzeuge, um das Feuer von oben in den Griff zu kriegen. Da stürzte der erste Turm auch schon ein. Mit mir konnten die Kolleginnen und Kollegen an dem Tag übrigens nicht sonderlich viel anfangen. Ich habe am Ende die Pizzabestellung übernommen."

Auch mit neun Jahren wusste ich, dass etwas Weltbewegendes passiert war.

Lilia Ben Amor (Digital-Redakteurin): "Ich war in der 4. Klasse - alt genug, um zu verstehen, dass etwas Schlimmes passiert war, aber zu jung, um die Tragweite wirklich zu überblicken. Ich habe gerade im Wohnzimmer gespielt, als meine Mutter hektisch den Fernseher angeschaltet hat. Ihr Bügelbrett ließ sie einfach stehen, das Bügeleisen dampfte weiter vor sich hin, und sie setzte sich ganz starr aufs Sofa. Ich habe das damals einfach irritiert nachgemacht. Doch als wir am nächsten Tag in der Schule darüber gesprochen haben, und wir unsere Erlebnisse teilen sollten, wurde mir auch mit neun Jahren klar, dass etwas Weltbewegendes passiert war."

Es war völlig surreal

Stefan Fuchs (Regio-Onliner Bodensee): "Ich kam von der Schule, ging direkt ins Wohnzimmer und schaltete den Fernseher ein, wahrscheinlich um MTV zu schauen. Das Bild, das beim Einschalten direkt auftauchte, habe ich heute noch vor Augen: Einer der Türme brannte lichterloh, ich glaube es waren Live-Bilder. Ich habe nur gesagt: 'Mama, da brennt ein Hochhaus'. Ich erinnere mich noch, wie sie hereingestürzt kam, danach saß die ganze Familie stundenlang vor dem Fernseher. Es war völlig surreal zu Beginn. Im Anschluss gab es wochenlang kaum ein anderes Thema mehr, weder am Frühstückstisch noch in der Schule."

Als wir das zweite Flugzeug live sahen, wussten wir, dass Amerika angegriffen wird

Michael Wollny (Stellv. Leiter Digital-Redaktion): "Ich saß in der Redaktion des Münchner Studenten-Radios M94,5 und wollte meine Sportsendung für den Abend vorbereiten. Als das erste Flugzeug in den Nordturm krachte, dachten wir alle an ein schreckliches Unglück. Ich lief schnell ins Sendestudio, um dem Kollegen von den 9-Uhr-Nachrichten die Info zu stecken. Als ich zurückkam, lief bereits CNN auf unseren beiden TV-Geräten - und nur eine Minute später sahen wir live, wie das zweite Flugzeug im Südturm explodierte. Ich werde den Moment nie vergessen, denn da wussten wir alle auch ohne Bestätigung, dass Amerika angegriffen wurde. An diesem Tag verspürte ich zum ersten Mal diese Art "Fieber", das manche Nachrichtenredakteure in solchen Momenten erfasst: Man recherchiert, korrigiert, koordiniert - man funktioniert. Der Stress setzt Kräfte frei und hält die stärksten Emotionen zurück. Zuhause in meiner WG zog ich einen Stuhl vor den Fernseher, setzte mich drauf - und fing beim Anblick der Bilder hemmungslos an zu heulen. Zum ersten Mal am Tag konnte ich den Schutzschild ablegen - und die Gefühle aus Schock, Trauer und Wut waren überwältigend."