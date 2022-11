Wo steht Christoph 45 künftig? Entscheidung steht wohl längst fest

Die Entscheidung über den künftigen Standort des Rettungshubschraubers vom Bodensee ist vermutlich bereits gefallen. Das Ergebnis will der Innenstaatssekretär Wilfried Klenk (CDU) am Donnerstag, 17. November, in Stuttgart bekannt gegeben. Das geht aus einer Einladung zu einer Pressekonferenz aus diesem Anlass hervor.

Gutachter hatten Verlegung empfohlen

Der Rettungshubschrauber Christoph 45 ist aktuell in Friedrichshafen stationiert. Experten hatten im Mai 2020 in einem Gutachten aber empfohlen, den Standort weiter nach Norden zu verlegen. Explizit wurde damals ein Standort im Bereich Ravensburg-Bavendorf angeregt. So könnten auch Gebiete im Kreis Sigmaringen und im Kreis Biberach innerhalb von 20 Minuten ab der Alarmierung erreicht werden, hieß es in der Standortanalyse im Auftrag des Innenministeriums.

Diese Fläche kommt für den Standort des Rettungshubschraubers in Ravensburg in Frage. Sie befindet sich hinter einem Lager der Firma Reischmann im Gewerbegebiet Erlen. (Foto: Lena Müssigmann)

Ravensburg hält bereits ein Grundstück bereit

In Friedrichshafen wehrt sich seither ein Bündnis aus Ärzten und Bürgern gegen die Verlegung, eine Petition gegen diesen Schritt brachte aber nicht den erhofften Erfolg. Der Landtag ist am Freitag bei einer Abstimmung über die Petition mehrheitlich der Empfehlung des Petitionsausschusses gefolgt. Der Ausschuss hatte keinen Grund gesehen, im Sinne der Unterzeichner aus Friedrichshafen im Entscheidungsprozess zu intervenieren. Das heißt, dass der Weg frei ist für die Entscheidung des Innenministeriums.

In Ravensburg hält man bereits ein Grundstück im Gewerbegebiet Erlen bereit, wo der Hubschrauberstandort gebaut werden könnte.