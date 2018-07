Wo ist Klukowski? Als ein Pole seinen Start bei Olympia beinahe verpasste…

– Legenden wurden geboren bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexico: Dick Fosbury revolutionierte den Hochsprung, Bob Beamen sprang mit 8,90 Meter einen Fabelweltrekord, der deutsche Achter holte Gold. Und: Ein Mann namens Jozef Klukowski kämpfte für Polen um olympisches Edelmetall im Schwimmen. Mittlerweile trainiert er Kinder beim 1. SC .

Von unserem RedakteurAlexander Tutschner

Es war an ein warmer Tag am 18. Oktober 1968 in Mexico City. In der olympischen Schwimmhalle hatte es sich der 22-jährige Pole Jozef Klukowski bequem gemacht. Der Schwimmer aus der Nationalmannschaft Polens war morgens im Vorlauf über 100 Meter Brust ausgeschieden. Enttäuscht kleidete er sich danach um, schloss mit dem Wettkampf geistig ab und nahm reichlich Nahrung zu sich. Er mischte sich nachmittags unter die anderen zuschauenden Schwimmer und schaute sich das erste Halbfinale über seine Strecke an. Plötzlich stutzte er: Auf dem Startblock stand ein ungarischer Schwimmer namens Sandor Szabo. „Ich wusste sofort, dass ich morgens schneller war als der“, sagt er heute. In der Tat, Klukowski hatte Szabo im Vorlauf geschlagen. Klukowski rennt zur Wettkampfleitung und erfährt, dass er doch für das zweite Halbfinale qualifiziert war, was weder er noch sein Trainer mitbekommen hatten.

„Wo ist Klukowski?“, hatte sich der Starter längst gefragt. „Auf dem Weg zum Schwimmbecken habe ich mich schnell umgezogen“, sagt er, in letzter Sekunde schafft er es auf den Startblock. Ohne Aufwärmen oder Einschwimmen muss er starten und geht deshalb auf den ersten 50 Metern buchstäblich baden und verliert rund zwei Meter auf die Spitze. Erst auf der zweiten Hälfte der Strecke kommt er in Fahrt und holt Stück für Stück auf. „Wäre das Rennen noch zehn Meter weitergegangen, hätte ich das Finale erreicht“, sagt er, „da bin ich mir sicher“. Eine Zehntel hinter dem Deutschen Gregor Betz schlägt er an, nur den Amerikaner Kenneth Merten kann er hinter sich lassen. „Das war einfach Pech“, sagt Klukowski.

Das Pech klebte dem Athleten bei großen Wettkämpfen meistens an den Flossen. Von 1966 bis 1970 war Klukowski, der in 1946 in Danzig geboren wurde und während seiner Karriere stets für den Marine-Schwimmclub Flota Gdynia startete, in der Weltspitze und wurde unter den Ostblock-Athleten oft als Medaillenkandidat gehandelt. 1966 bei der Europameisterschaft in Utrecht musste er im Vorlauf über 200 Meter Brust ausgerechnet neben Weltrekordhalter Georgi Prokopenko schwimmen. Klukowski geht neben dem Topschwimmer zu schnell an, führt nach 100 Metern und geht am Ende ein.

Licht aus, Chance weg

„Da hat mir noch die Erfahrung gefehlt“, sagt er heute. 1968 in Mexico dann besagter Wettkampf ohne Einschwimmen über 100 Meter und auch über 200 Meter Brust hatte er kein Glück. Klukowski steht auf dem Startblock und mit dem Startschuss geht das Licht im Stadion aus. Als das Licht nach etwa fünf Sekunden wieder da ist, sind die anderen Schwimmer längst unterwegs, nur Jozef Klukowski steht noch auf dem Startblock, den Rückstand kann er nicht mehr wettmachen. „Das Rennen wurde nicht wiederholt, alles war vorbei“.

Auf das Erreichen des olympischen Halbfinals kann Klukowski dennoch stolz sein. Auch die Begegnungen bei den Olympischen Spielen waren für ihn unvergesslich. So war damals schon der 18-jährige Mark Spitz im Schwimmteam der US-Amerikaner. „Der wurde von seiner eigenen Mannschaft gemobbt, das kann man sich nicht vorstellen“, sagt Klukowski. Im Mannschaftbus habe Spitz immer in der letzten Reihe gesessen, erst mit einigen Reihen Abstand kamen die anderen. Auch der Druck der Öffentlichkeit über die Medien sei schon damals enorm gewesen: „Es wurde geschrieben, das Spitz fünfmal Gold holen soll“, so Klukowski. Am Ende wurde es nur eine goldene mit der Mannschaft. „Der war gebrochen und vor allem vom eigenen Team demontiert, das war traurig“, sagt der Pole, „vier Jahre später in München hat er es dann aber allen gezeigt“.

Mark Spitz holte dann bekanntlich siebenmal Gold, jeweils mit Weltrekord. Klukowski war dann nicht mehr dabei: „Ich hatte zwar die Qualifikation geschafft, aber man wollte in Polen jüngere Leute an den Start schicken“, so Klukowski. Seinen letzten großen Wettkampf schwamm er 1973 bei der Spartakiade in Prag, „bis zuletzt konnte ich meine Zeiten verbessern“. Klukowski wurde anschließend Trainer bei Flota Gdnynia. 1987 flieht er mit seiner Familie über Schweden und Dänemark nach Deutschland in den Westen. Im Hessischen Bad Arolsen führte er lange Zeit erfolgreich zwei Hotelbetriebe.

Tochter verpasst Olympia

Eine seiner drei Töchter verschlägt es nach Oberschwaben, in Aulendorf führt sie eine Zahnarztpraxis. Auch Katharina wäre beinahe zu einer Olympiateilnahme gekommen. Vor der Wende ist sie eine der besten Geherinnen in Deutschland, Barcelona 1992 hatte sie fest im Blick. „Nach der Wende kamen jedoch so viele starke Geherinnen aus dem DDR-Team dazu, da war der Startplatz weg“, sagt Klukowski über seine Tochter.

Für ein halbes Jahr übernahm Kuklowski 2009 das Bistro „Jennerwein“ in der Ravensburger Bachstraße, was sich im Nachhinein als Fehler herausstellt: „Zu wenig Gäste“, Klukowski macht die Kneipe wieder dicht. Zum Schwimmsport kehrte er aber schon früher wieder zurück. 2007 gewinnt er bei der Senioren-WM in Krany (Slowenien) in seiner Altersklasse über 100 und 50 Meter Brust die Goldmedaille und stellt über 50 Meter den Europarekord auf. Es folgen drei zweite Plätze bei der Senioren-WM 2008 in Perth (Australien) sowie ein zweiter Platz (100 Meter) und ein dritter Platz (50 Meter) bei der EM 2009 in Cadiz (Spanien). Seinen Europarekord auf der langen Bahn hat ihm mittlerweile der Konstanzer Dieter Höfel abgejagt. Auf der Kurzbahn ist Klukowski immer noch Europarekordhalter: 34,54 Sekunden stehen über 50 Meter Brust zu Buche.

Technik ist Trumpf

„Ich möchte alles, was ich über das Schwimmen weiß, weitergeben“, sagt Klukowski, deshalb hat er sich in Ravensburg dem 1. Schwimmclub Ravensburg angeschlossen. Hier trainiert er eine Gruppe Kinder der Jahrgänge 1999-2002. Dreimal die Woche ist Training. Klukowski legt vor allem Wert auf die technische Ausbildung. „Technik ist das Wichtigste im Sport und im Schwimmen ganz besonders“, so der Trainer. Gerade bei den Kindern sei es wichtig, den richtigen Bewegungsablauf zu trainieren, „sonst ist der Weg nach oben zu“, sagt Kuklowski. Es komme dabei auf jede Einzelheit an. „Alles muss perfekt sein, es gibt heute keinen Platz mehr für Fehler“, so der Trainer, wenn ein Schwimmer etwas erreichen möchte. Auch die allgemeine sportliche Entwicklung mit Konditionstraining und Koordinationsübungen sind für den Trainer wichtig. Insgesamt sei das Wissen über das Schwimmtraining heute viel größer als früher, vor allem, was die Methodik betreffe. Wenn er heute seine Kids im Ravensburger Hallenbad trainiert, denkt er manchmal zurück an Mexico City, die olympischen Spiele und den 18. Oktober 1968 in der Schwimmhalle. (tir)