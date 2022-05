„Wo immer du bist“ mit Gastschauspielerin Nora Hickler auf der neuen Open Air Bühne

Auch in diesem Jahr gibt es im Innenhof des Theater Ravensburg wieder eine Freilichttheaterproduktion zu erleben. Auf dem Programm steht die deutschsprachige Erstaufführung von Kristen da Silvas „Wo immer du bist“, die am 2. Juni um 20.30 Uhr unter der Regie von Marco Ricciardo Premierenvorstellung feiern wird und bis nach dem Rutenfest am 30. Juli auf dem Spielplan steht. Zum Inhalt: Die Schwestern Glenda und Suzanne leben einen friedlichen Ruhestand auf der Insel Manitoulin und verkaufen selbstgemachte Marmelade. In diesem Sommer werden ihre üblichen Sorgen – wie etwa tägliche Begegnungen mit ihrem attraktiven Nachbarn herbeizuführen – durch den Besuch von Suzannes erwachsener Tochter Beth abgelenkt.

Die Gastschauspielerin Nora Hickler, die bereits im Staatstheater Darmstadt, Volksbühne Berlin und zuletzt ein festes Engagement im Staatstheater Meiningen hatte, ergänzt das Theaterensemble. Begleitet wird das Stück mit Livemusik von Serena Engel und Jared Rust aka „Stangenbohnen Partei“.

Erstmals kommt auch die neue Open Air Bühne in diesem Sommer zum Einsatz. Bei schlechter Witterung wird die Aufführung in den Theatersaal verlegt, der mit einer neuen Klima- und Lüftungsanlage ausgestattet wurde. Es spielen Nora Hickler, Jutta Klawuhn, Ana Schlaegel und Alex Niess. Für die Bühne verantwortlich ist Werner Klaus, für die Kostüme Katrin Brendel-Firat und Mechthild Scheinpflug. Technik machen Jörg Holzschuh und Didi Sterk, die Assistenz haben Janine Schwarze und Hannah Welzel. Karten gibt es beim Theater Ravensburg, Telefon 0751/ 233 64 (donnerstags bis samstags von 17 bis20 Uhr) und unter www.theater-ravensburg.de