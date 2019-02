Wo im März in Ravensburg geblitzt wird

Mobile Geschwindigkeitsmessungen sind auch im März geplant, wie die Stadt Ravensburg mitteilt. In folgenden Straßen wird unter anderem geblitzt: Adelsreute, Adelsreuter Straße, Am Sonnenbüchel, An der Bleicherei, Beethovenstraße, Bleicherstraße, Brühlstraße, Charlottenstraße, Eisenbahnstraße, Fidazhofer Steige, Gartenstraße, Gebhard-Fugel-Straße, Hagenbach, Herrenstraße, Hinzistobel, Hummelbergstraße, Im Andermannsberg, Jahnstraße, Kemmerlanger, Straße, Knollengraben, Kuppelnaustraße, Markdorfer Straße, Mauerstraße, Nessenbach, Obere Breite Straße, Obersulgen, Pfannenstiel, Römerstraße, Rümelinstraße, Schlierer Straße, Schmalegger Straße, Schornreuteweg, Schwanenstraße, Seestraße, S Tettnanger Straße, Torplatz, Werdenbergstraße, Wernsreute und Wolfsberg.