Wo ab Donnerstag die Mundschutzmasken von Printum erhältlich sind

Die Ravensburger Firma Printum im Gewerbegebiet Erlen, die in die Herstellung von Mundschutzmasken eingestiegen ist (SZ berichtete), hat jetzt präzisiert, in welchen Geschäften diese einfachen Masken (keimfrei, waschbar bis 95 Grad, wiederverwendbar) ab Donnerstag erhältlich sind.

Es handelt sich um zahlreiche Filialen der Bäckereien Hamma, Frick und Hausmann in Ravensburg, Bavendorf, Weingarten, Berg, Baindt, Baindt, Baienfurt, Bad Waldsee, Wolpertswende, Tettnang und Isny. Entgegen einer ersten Ankündigung können Metzgereien und Supermärkte von dem kleinen Unternehmen, das ja auch seine normale Produktion (Sondermaschinenbau) aufrechterhalten muss, um über die Runden zu kommen, nicht beliefert werden.

10 000 Masken stehen zur Verfügung. Es werden jeweils ein, maximal zwei Stück zum Preis von einem Euro abgegeben. Die Einnahnen sollen gespendet werden. Material für die Fertigung weiterer Masken ist der Firma zugesagt.

In Ravensburg sind Masken bei Hamma in folgenden Filialen erhältlich: im Bahnhof, im Kaufland, am Marienplatz 51, in der Mittelöschstraße 16, in der Franz-Stapf-Straße 13, bei der Bäckerei Hamma im OBI, Bleicherstraße 45, im Schornreuteweg 1/1 und in der Elisabethenstraße 19 (Café Medikus).

Bei der Bäckerei Frick sind in Ravensburg Masken in der Grüner-Turm-Straße 2 und in der Adlerstraße 4 zu bekommen.

Außerdem gibt es in Ravensburg Masken im Abholmarkt der Firma Moosmann Papiere und Verpackungen im Gewerbegebiet Mariatal.

In Bavendorf sind Masken im Frische-Lädele erhältlich (an der B 33, Markdorfer Straße 53).

In Weingarten machen von der Bäckerei Frick folgende Filialen mit: Schützenstraße 7 bis 9, Karlstraße 21, Ravensburger Straße 56, von der Bäckerei Hamma Karlstraße 17, Hamma im Real, Franz-Beer-Straße 108 und Hamma im Tedox, Lägelerstraße 16.

Die Bäckerei Hausmann hält Masken in Wolpertswende, Weingarten und Baindt bereit, die Bäckerei Frick zusätzlich in Tettnang, die Bäckerei Hamma in zwei ihrer Filialen auch in Bad Waldsee, in einer in Isny, einer in Berg, in Baindt im CAP und in Baienfurt in der Filiale Waldseer Straße 5 und im REWE.