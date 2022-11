Gute WM-Stimmung in Ravensburger Kneipen – bis kurz vor Abpfiff

Zum ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar hat man in Ravensburger Kneipen einen Funken WM-Stimmung zu spüren bekommen. In der Ratsstube am Marienplatz sahen sich rund 60 Gäste das Spiel an, das um 14 Uhr deutscher Zeit angepfiffen wurde. Das erste Tor der deutschen Fußballer löste auch ersten Jubel aus.

Frust nach dem entscheidenden Tor der Japaner

Im Salzstadel in der Marktstraße verfolgten etwa 15 Kneipengäste das Vorrundenspiel gegen Japan. Doch mit dem Führungstreffer der japanischen Mannschaft kurz vor Schluss kippte die Stimmung von Euphorie in Frust. Die Ravensburger Fußballfans waren schwer enttäuscht von diesem WM-Auftakt.