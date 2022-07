WM-Qualifikation Kairo Großkaliber

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Lisa Müller nominiert zur WM-Qualifikation in Kairo/EGY am 12. bis 25. Oktober im 300 Meter Großkalibergewehrschießen. Als Favoritin und mehrfache Weltmeisterin wurde sie gesetzt. Derzeit steht sie aussichtsreich in Qualifikationen für die LG-EM sowie KK-WM. Weiter steht der WorldCup in Changwon/Korea zwischen 7. und 20. Juli an. Foto: Jutta Speidel-Müller