WM-Kolumne: Freundliche Menschen mit Musik im Blut

Ende Juli ist Christian Metz mit dem Fahrrad aufgebrochen, um von Ravensburg nach Katar zur Fußball-WM zu fahren. Im Iran war allerdings aufgrund der Unruhen Endstation. Der Ravensburger ist dennoch in Katar gewesen – nur eben hingeflogen und nicht geradelt. Seit dem 22. Dezember ist er wieder zu Hause. In seiner WM-Kolumne zieht Christian Metz noch einmal ein Fazit der vergangenen Wochen.

Als ich in Doha abgeflogen bin, war die Party der Argentinier in vollem Gange. Und das war erst der Anfang, wie wir mittlerweile wissen. „Hier sind alle ganz verrückt!!!!“, hatte unsere Austauschschülerin Vicky noch aus Buenos Aires berichtet. Ihr Bruder war einer der fünf Millionen Menschen, die in Argentiniens Hauptstadt auf den Beinen gewesen sein sollen, um die Mannschaft zu feiern. Das ist verrückt. Aber neidisch bin ich trotzdem. Fußball kann so viel bewegen: „Unser“ Weltmeistertitel 1990 nach dem Mauerfall, die EM 1996, die WM 2014 – ich habe miterlebt, wie es ist, mit Tausenden Menschen Titel zu feiern. Und ich erinnere mich mit Freude daran, welche Energie das Sommermärchen 2006 bei uns freigesetzt hat.

Davon sind wir eineinhalb Jahre vor der Europameisterschaft im eigenen Land Lichtjahre entfernt. Ich bin mit der Hoffnung nach Katar geflogen, dass das deutsche Team mit einer guten Leistung die Basis dafür legt, bei der EM wieder ganz vorne anzugreifen. Dafür hätte die Mannschaft allerdings die volle Rückendeckung gebraucht. Zu Hause und vor Ort. Ich hatte Lust dazu – und saß daher am 23. November zum ersten Mal in meinem Leben in vollem Ornat (deutsches Trikot und Schwarz-Rot-Gold auf dem Kopf) beim Spiel gegen Japan im Al-Thumama-Stadion. Aber ich war ziemlich allein.

In Deutschland tobte seit Monaten auf allen Kanälen die Debatte um das Turnier in Katar. Die Konsequenz: Viele Menschen gingen innerlich ins Fußball-Exil. Nur wenige deutsche Fans machten sich auf den Weg nach Doha. Was wir sahen, war eine Mannschaft, die aus einer Unmenge Torchancen nur einen Elfmetertreffer machte und später nicht in der Lage war, mit einem Gegentreffer umzugehen. Noch viel eindrücklicher war für mich aber das dritte Spiel: Gnabry und die anderen spielten Costa Rica zehn Minuten lang an die Wand. Nach dem 1:0 stellten sie allerdings das Spielen ein. Die Menschen, mit denen wir in Doha ins Gespräch gekommen sind, wirkten allesamt irritiert. Deutschland sportlich so schwach – das ist in der internationalen Fußballwelt einfach ungewohnt.

Ich muss hier wieder einmal auf die Südasiaten zu sprechen kommen, die den größten Teil der Bevölkerung von Katar stellen: Für mich war es völlig neu, wie viele Fans die deutsche Mannschaft außerhalb von Deutschland hat. Aber klar: Weil ihre eigenen Teams unter ferner Liefen rangieren, suchen sich die Menschen bei Weltmeisterschaften andere Mannschaften. In Bangladesch sind das Argentinien, Brasilien – und eben Deutschland.

Apropos Argentinien: Durch die Verlegung in den Winter war das Wetter in Doha optimal: Praktisch nie über 30, selten unter 20 Grad – perfektes Fußballwetter. Für mich taugt übrigens das Winterargument gegen die WM in Katar nicht. Die Argentinier haben ein Riesenspaß, ihren Titel in ihrem Sommer zu feiern. Warum sollte das uns auf der Nordhalbkugel vorbehalten sein? An die Mär von der klimaneutralen WM glaubt dennoch keiner, ich habe zumindest keinen getroffen. Es wird aber wohl einzigartig bleiben, dass die Wege so kurz sind. Auf dem Fanfestival habe ich Mateusz, einen polnischen Studenten, getroffen. Sein Projekt: Selfies vor allen WM-Stadien an einem Tag. „Locker geschafft, mit der Metro kein Problem“, meinte er.

In Erinnerung bleiben wird mir auch „Metro – this way“. Freundliche Menschen haben uns mit diesen Worten Tag für Tag den Weg zur nächsten Metro-Station gewiesen. Viele von ihnen waren Männer aus Schwarzafrika. Es klingt wie ein billiges Klischee: Aber sie haben Musik und Tanz im Blut. Bloß „Metro – this way“ ins Megafon sagen und mit einer überdimensionalen Plastikhand in die richtige Richtung weisen, war ihnen schnell zu langweilig. Wir haben viele lustige Interpretationen gehört – bis hin zu selbst getexteten Raps und Tanzchoreografien. Der Metroman war in den sozialen Medien schnell eine Berühmtheit.

In Argentinien wurde nach dem WM-Titel ein Feiertag ausgerufen, auch die Weltmeister-Besieger Saudi-Arabien gab es einen Feiertag. Wie das anders gehen könnte, verstehen viele nicht. Shiban Khan, in Bangladesch geborene und in der Schweiz studierte Professorin in Doha, lebte 2014 in Deutschland. Sie schüttelt immer noch ungläubig den Kopf: „Ihr werdet Weltmeister – und am nächsten Tag geht ihr arbeiten. Wie ist das möglich?“