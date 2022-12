WM-Kolumne: Ein Inder in Deutschland-Trikots

Ende Juli ist Christian Metz mit dem Fahrrad aufgebrochen, um von Ravensburg nach Katar zur Fußball-WM zu fahren. Im Iran war allerdings aufgrund der Unruhen Endstation. Der Ravensburger ist jetzt dennoch in Katar – nur eben hingeflogen und nicht geradelt. Von seinen Erlebnissen vor Ort berichtet er in einer WM-Kolumne und auf www.der-spinnt-doch.de.

Eingehende Analyse: Ich bin schuld. Nach Russland bin ich zum zweiten Mal bei einer Fußball-Weltmeisterschaft – und zum zweiten Mal spielt die deutsche Nationalmannschaft die schlechteste WM aller Zeiten. Wenn es da keinen Zusammenhang gibt. Bevor der DFB sich mit einer ernsthaften Analyse abmüht: Ich stelle mich hiermit als Sündenbock zur Verfügung.

Die WM war also wieder eine Enttäuschung – und eine der Missverständnisse. Auch im Kleinen übrigens: Der Fanclub Nationalmannschaft skandierte tapfer sein „Steht auf, wenn Ihr für Deutschland seid“. Es waren zwar auch gegen Costa Rica wieder Tausende Menschen in unseren Trikots im Stadion. Bloß: Der Inder hier versteht halt in der Regel kein Deutsch. Und so blieben all die Weiß-Schwarz-Gewandeten sitzen und schauten ratlos, als wir uns von unseren Sitzen erhoben.

Mein Eindruck: Die Mannschaften – nicht bloß die deutsche – vergeben hier eine Chance. Wenn Joshua Kimmich oder ein anderer Spiele nur einmal bei einer Pressekonferenz gesagt hätte „Vielen Dank an all die Menschen aus Nepal, Pakistan, Bangladesch, Sri Lanka und Indien, die unsere Trikots tragen“, hätte er auf einen Schlag Hunderttausende neue Fans gefunden. Von außen sieht es so aus, dass die WM in Katar eine WM der Araber ist – und das stimmt auch. Aber in den Stadien sind die Menschen aus Südasien klar in der Überzahl – es ist auch ihre WM. Sie stellen hier den mit Abstand größten Teil der Bevölkerung. Alleine 700.000 der knapp drei Millionen Einwohner sind Inder – Kataris gibt es bloß 300.000.

Irgendwie verrückt: In Indien ist Cricket Nationalsport, Fußball kennen die Inder – ich lasse jetzt mal die anderen Länder der Einfachheit halber weg – nur aus dem Fernsehen. Die Inder in Katar sind dennoch geradezu verrückt nach der WM. Nibil und seine Frau Rasniya sind mit ihrer sechs Monate alten Tochter Eva alle zwei Tage bei einem Spiel oder beim Public Viewing. Ich habe die drei und ihre Freundin Nizy bei meinem ersten Besuch auf dem Fanfestival kennengelernt – wir halten Kontakt und treffen uns immer wieder.

Besonders stolz ist Nibil darauf, dass er Karten für das Finale ergattert hat – für mich angesichts der regulären Kartenpreise ab rund 550 Euro keine Option. Nibil hat eine Beratungsfirma, die Unternehmen dabei begleitet, ihr Business in Katar zu starten. Aber auch die Inder, die hier in Katar beispielsweise auf dem Bau arbeiten, sind am Start: Möglich macht das eine vierte Preiskategorie für Einwohner von Katar – Vorrundenspiele kosteten für sie zum Beispiel nur zehn Euro. In einem Bus bin ich kurz mit Deepak aus dem südindischen Bundesstaat Kerala ins Gespräch gekommen. Natürlich frage ich ihn auch nach seinen Arbeitsbedingungen. „Vor ungefähr drei Jahren hat sich für uns einiges gebessert, wir haben jetzt viele neue Freiheiten“, sagt Deepak – und ergänzt: „Wir hoffen jetzt, dass der Emir die Verbesserungen nicht nach der WM wieder zurücknimmt.“

Es ist nicht so, dass die meisten meiner neuen indischen Bekannten den „Kicker“ lesen oder sonst irgendwie Fans vom Fach wären. Der Halbzeitshow wird häufig mehr Beachtung geschenkt als der Bewertung des Spiels selbst. Ein gefundenes Fressen für die Fußballpuristen bei uns und ihre These „Dort gibt es keine Fußballtradition, deshalb gehört die WM da nicht hin“. Ich bin da anderer Meinung: Fußball ist für alle da, auch die WM.

Und noch eine Randnotiz: Nachdem ich mein halbes Leben in Ravensburg verbracht habe, gehe ich zumindest als Halb-Schwabe durch. Als solcher hält man selbstredend die Augen offen, wenn ein Schnäppchen lauern könnte. Also auf ins Zulal Wellness Resort – im Mannschaftshotel der Deutschen müsste es ja jetzt Platz geben. Ist aber kein Ort, um Geld zu sparen: Ein Doppelzimmer für drei Tage kostet zurzeit knapp 6500 US-Dollar.