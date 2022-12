WM-Kolumne: Das Drei-Klassen-System

Ende Juli ist Christian Metz mit dem Fahrrad aufgebrochen, um von Ravensburg nach Katar zur Fußball-WM zu fahren. Im Iran war allerdings aufgrund der Unruhen Endstation. Der Ravensburger ist dennoch in Katar gewesen – nur eben hingeflogen und nicht geradelt. Von seinen Erlebnissen vor Ort berichtet er in einer WM-Kolumne.

„You here for FIFA?“ Mittlerweile weiß ich: Das ist keine Frage, ob ich einer von Giannis Schergen bin. Die Frage bedeutet schlicht: Bist Du hier, um die Fußball-Weltmeisterschaft anzuschauen? Sie folgt in der Regel direkt auf „where are you from?“

Diesmal bekomme ich die Frage von Kris gestellt. Kris ist gerade so groß wie ich – wenn ich sitze. Sie steckt voller Energie und arbeitet in einem Restaurant, das zu einem günstigen Preis Falafel anbietet. Als sie mir und meiner Frau die wunderbaren Bällchen aus Kichererbsen mit Brot, Humus und Gemüse auf den Tisch stellt, kommt sie kurz mit uns ins Gespräch.

Sie zeigt uns Fotos von ihren beiden Kindern. Wir berichten, wie lange wir in Doha sind (vier Wochen), wo wir wohnen (bei Freunden), wie wir Katar finden (manches gut, anderes nicht) – und wir erzählen, dass wir jetzt nach Hause fliegen, um mit unserer Familie Weihnachten zu feiern.

Kris wird ernst: „Ich bin auch Christin“, sagt sie in ihrem gebrochenen Englisch. „Ich bin jetzt vier Jahre und sieben Monate hier in Doha – seitdem habe ich meine Kinder nicht gesehen. Christmas only Video Call.“ So einen Satz muss man erst einmal verdauen. Natürlich haben wir von dem viel kritisierten Kafala-System gelesen, das viele Arbeitsmigranten hier in Katar quasi zu Leibeigenen gemacht hat. Obwohl es offiziell abgeschafft ist, soll es unter der Hand weiterexistieren.

Gibt es keine Möglichkeit für eine Heimreise? „Doch“, sagt Kris. „Aber ich will hart arbeiten, damit meine Kinder eine gute Schule besuchen können.“ Die beiden sind elf und sieben Jahre alt und wachsen bei Kris’ älterer Schwester auf. „Sie fragen immer, wann ich komme. Vielleicht schaffe ich es nächstes Jahr genügend Geld zu sparen, um nach Hause fliegen zu können.“ Kris weint nicht, Kris klagt nicht. Sie sagt einfach, wie es ist. Und sie ist mit ihrer Geschichte hier in Doha beileibe nicht alleine. Das Heer der einfachen Gastarbeiter ist riesig.

Wir begegnen ihnen überall: Zu Tausenden als Security-Personal und Helfer an den Stadien, U-Bahn-Stationen oder auf dem Fanfestival. Immer freundlich, immer hilfsbereit – und wenn man mit ihnen ins Gespräch kommt, immer dankbar, dass viele Menschen zur WM nach Katar gekommen sind. Ein Mindestlohn von unter 300 Euro macht betroffen. Ganz so einfach ist die Sache allerdings nicht: Dieses System ernährt Hunderttausende Familien. Und der Ägypter Mustafa, den ich bei meinem ersten Besuch im Saudi House getroffen habe, meinte: „Ich arbeite hier auf dem Bau – nach Europa komme ich ja nicht rein.“

Was klar ins Auge sticht: In Katar gibt es ein Drei-Klassen-System: Die unterste Klasse bilden die Arbeiter. Sie sind in den allermeisten Fällen alleine hier. Erst ab 10.000 Rial (das sind rund 2500 Euro) Monatseinkommen kann man die Familie nachholen – so erklärt es uns eine Gastgeberin.

Die Fachleute sind geachtet – aber auch nicht mehr. Es ist quasi unmöglich, die katarische Staatsbürgerschaft zu erlangen – und damit die Privilegien, die Kataris haben. Ich weiß immer noch zu wenig, deshalb kann ich auch gar nicht weit ausholen. Aber es ist zum Beispiel hier in Katar unmöglich, ein Business ohne einen Katari zu betreiben. Selbst Bilal aus Bangladesch, der sich vom Arbeiter zum Uber-Fahrer mit eigenem Auto hochgearbeitet hat, braucht am Ende einen Katari für eine Lizenz – und muss dementsprechend von seinem Verdienst abgeben. Gepaart mit den Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft macht das die Einheimischen zu sehr reichen Menschen.

Und während ich diese Zeilen schreibe, geht es gegenüber im Hilton wieder los. Die Argentinier sind zurück. Finale gegen Frankreich gewonnen. Messi ist Weltmeister. Die sowieso schon feierbegeisterten Argentinier legen nun erst richtig los. Oh nein – um 4.30 Uhr holt uns Uber ab, um uns zum Flugzeug zu bringen. Der DJ hat derweil für die Muchachos erst mal nichts Lateinamerikanisches auf dem Plattenteller, sondern setzt zum Auftakt auf bewährte Kost: „We are the champions“.