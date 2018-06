WM-Aus verhagelt Ravensburger Fans den Feierabend

Entsetzen bei den deutschen Fans auch in Ravensburg: Die Niederlage gegen Südkorea und das Aus bei der Fußball-Weltmeisterschaft erlebten viele am Arbeitsplatz, aber auch in den Sportkneipen war am Nachmittag schon einiges los. Umso ruhiger war es nach dem Schlusspfiff des Spiels, das die Asiaten mit 2:0 gegen den Titelverteidiger gewannen. Die Anhänger der Nationalmannschaft kehrten resigniert an ihre Schreibtische zurück oder traten mit eingerollten Fahnen den Heimweg an.