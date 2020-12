Wissenschaftspreis geht an Ernst Deuer und Steffen Wild

Der diesjährige Wissenschafts- und Transferpreis der Stadt Ravensburg geht an Professor Ernst Deuer und an Steffen Wild für ihre Arbeit an der Panel-Studie „Studienverlauf – Weichenstellung, Erfolgskriterien und Hürden im Verlauf des dualen Studiums an der DHBW“. Seit 2015 haben sie dabei umfassend Studienverläufe an allen Standorten der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) untersucht. Sie haben dazu mehrfach Studenten, Professoren und Duale Partner befragt.

Die beiden Forscher betrachteten dabei zum Beispiel Kriterien wie den Schulabschluss der Studierenden, heißt es in der Pressemitteilung der DHBW. Ebenso, welchen Einfluss das Studienpensum oder die Einschätzung der Work-Life-Balance hat. Auch die Praxisphasen wurden unter die Lupe genommen. Aus der Arbeit resultieren auch Handlungsempfehlungen. Ein Beispiel nannte Deuer bei der virtuellen Verleihung des Wissenschafts- und Transferpreises: „Eine Botschaft an die Unternehmen ist etwa, dass die Studierenden in ihren Praxisphasen herausfordernde Arbeiten zu schätzen wissen, ebenso wie Vielfalt und Interaktion.“

Rund 30 Veröffentlichungen in namhaften Publikationsorganen seien ebenfalls ein Ergebnis der Studie – das verdeutlichte Professor Benedikt Hackl in seiner Laudatio auf die Preisträger.