Wirtschaftsinformatiker gewinnen Studienpreis

Fünf Wirtschaftsinformatiker der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Ravensburg haben den mit 5000 Euro dotierten Studienpreis „Europa konkret“ gewonnen. Wie die DHBW mitteilt, zeichne die Bank Hypo Vorarlberg damit studentische Projekte aus, die die Idee Europa voranbringen. Dieses Potenzial habe nach Ansicht der Jury das Projekt „Eutopia – Digitale Kommunikation zu Europa“ der Ravensburger Wirtschaftsinformatiker. Kern des Konzepts sei eine Onlineplattform, die Menschen mit gleichen Interessen in ganz Europa zusammenbringe. Sie könnten sich so zum Beispiel über ein gemeinsames Hobby austauschen oder sich zu Veranstaltungen verabreden. „Wenn sich Menschen vernetzen, dann geschieht das unabhängig ihrer Nationalität, da geht es vor allem um gemeinsame Interessen“, beschreibt Nathalie Schenk in der Pressemitteilung die Idee hinter Eutopia. Gelingen solle der Austausch über eine Website, für die die Studenten der DHBW Ravensburg bereits einen ersten Prototyp mithilfe sogenannter Mock-ups erstellt haben. Betreut wurde das Projekt von Studiengangsleiter Stephan Daurer. Im nächsten Schritt finden Gespräche mit Investoren statt, um einen Business-Plan umzusetzen. Das Bild zeigt von links Rico Röwe, Christian Menter, Nathalie Schenk, Adrian Liepert und Thorsten Riedmüller. Foto: DHBW