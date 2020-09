Wirtschaftsförderer befragen mehr als 2200 Betriebe

Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Wirtschaft sind immens, heißt es in einer Pressemitteilung der Wirtschafts- und Innovationsförderungsgesellschaft Landkreis Ravensburg (WiR): Zahlreiche Betriebe hätten massive Umsatzeinbußen zu verzeichnen, viele Mitarbeiter seien in Kurzarbeit, es drohten sogar Insolvenzen. Gleichzeitig gebe es Produkte und Dienstleistungen, die in der Krise gefragt seien wie nie zuvor.

Um ein möglichst genaues Bild über die Auswirkungen der Pandemie speziell im Landkreis Ravensburg zu erhalten, startet die WiR mit den Wirtschaftsförderern der Städte des Landkreises eine Unternehmensbefragung. „Gerade in dieser besonderen Zeit wollen wir den Dialog mit den Unternehmen suchen, damit wir in und nach der Krise ein möglichst genaues Bild über die Themen haben, die unsere kreiseigene Wirtschaftsförderung künftig bearbeiten muss“, erläutert Landrat Harald Sievers. Die Einladung zur Teilnahme an der Online-Umfrage sei bereits an mehr als 2200 Betriebe im gesamten Landkreis Ravensburg versendet worden. „Wenn wir wissen, welche Teile unserer Wirtschaft in welchem Ausmaß von der Corona-Krise betroffen sind und welche Anpassungsstrategien erfolgreich sind, können wir in der Wirtschaftsförderung künftig gezielt ansetzen“, ergänzt Hans-Joachim Hölz, Geschäftsführer der WiR GmbH, die das Projekt koordiniert.

Die Wirtschaftsförderer hoffen nun auf einen guten Rücklauf. Auch die Wirtschaftsdezernentin des Landkreises Iris Steger setzt auf die Auskunftsbereitschaft der Betriebe: „Wir bitten die Unternehmen in ihrem eigenen Interesse um Mitwirkung“.