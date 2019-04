Wird das Mathe-Abi wiederholt? Gefälschter Schwäbische-Artikel per WhatsApp verbreitet

„Mathematik Abitur muss wiederholt werden!“ - diese vermeintliche Schlagzeile von Schwäbische.de wird derzeit über den Messengerdienst WhatsApp verbreitet. Doch sie ist frei erfunden.

Am Freitagnachmittag hatte sich ein Oberstufenschüler des Beruflichen Gymnasiums in Rottweil an die Redaktion gewandt. In WhatsApp-Gruppen an seiner Schule werde eine Meldung verbreitet, wonach ein Sprecher des Kultusministeriums mitgeteilt habe, dass die Abiturprüfung im Fach Mathematik an den Beruflichen Gymnasien in Baden-Württemberg wiederholt werden müsse. Vermeintlicher Hintergrund: Ein Lehrer einer Berufsschule in Ludwigsburg habe die Lösungen per WhatsApp an die Schüler gesendet.

Am Beruflichen Gymnasium in Rottweil sei der gefälschte Artikel bereits unter den mehr als 100 Oberstufenschülern des Wirtschaftsgymnasiums und des Technischen Gymnasiums verbreitet worden, berichtet der Abiturient.

Die Unterschiede sind deutlich zu erkennen. Links sehen Sie die Fake-Nachricht, auf der rechten Seite das tatsächliche Erscheinungsbild eines Artikels auf schwäbische.de (Foto: Schwäbische.de Screenshot)

Dass das gefälschte Bildschirmfoto seinen Ursprung an der Rottweiler Schule hat, glaubt er jedoch nicht. Er geht stattdessen davon aus, dass eine Schülerin aus dem Zollernalbkreis das Bild selbst per Whatsapp erhalten und dann weiter geteilt hat.

Einen am 4. April 2019 veröffentlichten Artikel der Deutschen Presse-Agentur hat es allerdings nicht gegeben.

Im vergangenen Jahr hatte es beim Mathematik-Abitur tatsächlich eine Panne gegeben. Damals musste die Prüfung in Baden-Württemberg kurz vor Beginn um rund eine halbe Stunde verschoben werden, weil an einer niedersächsischen Schule eingebrochen worden war. Im gleichen Jahr musste die Realschulprüfung im Fach Deutsch um mehrere Tage verschoben werden, weil Bilder von Aufgaben im WhatsApp-Messenger kursierten.

