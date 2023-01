„Wir wollen Towerstars-Eishockey spielen“

Im ersten Spiel des neuen Jahres erwartet die Ravensburger Towerstars in der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL2) gleich ein absolutes Schmankerl: Mit den Kassel Huskies kommt der souveräne Tabellenführer in die heimische CHG-Arena. Die Towerstars haben dabei etwas gutzumachen, schließlich gingen die beiden Partien gegen Kassel in der laufenden Hauptrunde verloren.

Die Ansprache fiel kurz, aber präzise aus. Towerstars-Coach Tim Kehler holte nach dem Aufwärmen seine Mannschaft an die Taktiktafel. „Zuerst einmal wünsche ich euch allen ein gutes neues Jahr“, sagte Kehler und richtete gleich einen Appell an seine Profis: „In Deutschland gibt es aktuell eine Erkältungswelle. Passt auf, wascht euch die Hände, schlaft viel. Das ist das Beste, was ihr machen könnt.“ Grippebedingte Ausfälle will Kehler also möglichst vermeiden. Seine Profis sollen zudem ausgeruht an diesem Dienstagabend (20 Uhr) auf dem Eis in der Ravensburger CHG-Arena stehen. Am Ende folgten noch die persönlichen Wünsche für 2023: „Alles Gute für euch in diesem Jahr und auf eine hoffentlich erfolgreiche Saison.“ Wie erfolgreich die Saison noch werden kann, dafür gibt es an diesem Dienstag wohl keinen besseren Gradmesser als den Tabellenführer. Denn die Kassel Huskies dominieren die DEL2 und gelten deshalb nicht umsonst als der Aufstiegsfavorit schlechthin.

Kehler scheitert mit Kassel knapp am Aufstieg in DEL

Für Kehler selbst ist die Partie dazu keine gewöhnliche. Schließlich stand der Towerstars-Coach seit der Saison 2018/19 bis zu seiner Entlassung am 22. Februar 2022 an der Bande der Nordhessen. Bereits unter Kehlers Regie erlebten die Huskies eine sehr erfolgreiche Zeit, die allerdings nicht mit dem erhofften Aufstieg in die DEL endete. 2021 scheiterte Kassel denkbar knapp im Playoff-Finale gegen die Bietigheim Steelers. Sie verspielten eine 2:0-Führung noch und so stieg Bietigheim statt Kassel in die höchste deutsche Eishockeyliga auf.

Kehler stand in 196 Spielen als Cheftrainer hinter der Bande und gewann dabei 119 beeindruckende Partien. Trotzdem wurde er nach einem 4:3-Sieg nach Penaltyschießen bei den Lausitzer Füchsen entlassen. Die schwankenden Leistungen bemängelten die Verantwortlichen bei dieser Entscheidung, schließlich drohte Kassel zu jener Zeit mit Rang sechs in die Pre-Play-offs abzurutschen.

Das ist nun aber Vergangenheit. Kehler hat mit den Towerstars seit dieser Saison eine neue Herausforderung gefunden. Trotzdem ist das Spiel natürlich etwas Besonderes für den 51-Jährigen. Wir haben nach dem Abschlusstraining am Montag mit ihm über den Tabellenführer gesprochen. Tim Kehler über …

... seine Wünsche zum neuen Jahr: Wir haben im vergangenen Jahr bereits die Mannschaft kontinuierlich weiterentwickelt und viele Fortschritte erzählt. Diesen Prozess wollen wir in diesem Jahr fortsetzen und gleichzeitig weiter die jungen Spieler heranführen und stetig verbessern. Das sind meine Wünsche an das Team. Persönlich wünsche ich mir, dass der Krieg in der Ukraine endet; zudem glückliche und zufriedene Menschen, Gesundheit für alle und dass wir endlich wieder damit beginnen können, den Sport unbeschwert zu genießen.

… das Wiedersehen mit seinem ehemaligen Verein an diesem Dienstag: Natürlich ist es ein besonderes Spiel für mich, mit vielen Emotionen. Allerdings hat sich das Team stark verändert zu der Mannschaft, die ich noch trainiert habe. Es gibt einige neue Gesichter, aber trotzdem habe ich natürlich noch Kontakte zu vielen meiner ehemaligen Spieler und zu den Mitarbeitern.

… die Stärken von Kassel: Sie haben eine große Tiefe im Kader und sind damit nicht umsonst Tabellenführer in der DEL2. Das zeigt sich schon daran, dass sie zwei Nummer-1-Goalies haben. Kassel ist in allen vier Linien top besetzt, sportlich stabil und deshalb der Aufstiegsfavorit. Dazu kommt die immense Erfahrung. Auch wenn sie gerade einige Ausfälle haben, so sind sie trotzdem noch extrem stark.

… die beiden Aufeinandertreffen in dieser Saison, die jeweils mit einer Niederlage (2:3 und 3:9) endeten: Vor allem die 3:9-Niederlage in Kassel war enttäuschend. Wir hatten zu viel Respekt und haben kein Towerstars-Eishockey gespielt.

… das Towerstars-Eishockey: Unsere Stärke ist die Geschwindigkeit. Wir wollen den Puck haben und schnell spielen. Das gilt sowohl mit als auch gegen den Puck. Genau das wollen wir gegen Kassel zeigen.

... den größten Unterschied zwischen den Towerstars und den Huskies: Kassel spielt seit Jahren auf einem sehr hohen Level. Sie haben aktuell vermutlich die stärkste und stabilste Mannschaft. Auch wir wollen dieses Level erreichen.

… seine Mannschaft und wie sie Kassel stoppen soll: Es wird natürlich sehr schwer, sie zu stoppen. Wir müssen an unser Limit gehen und unser bestes Eishockey zeigen. Im Sport kann immer alles passieren, deshalb bin ich optimistisch.