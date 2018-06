„Wir wollen die Gemeinschaft der Fans weiter fördern“

Vor rund einem Jahr haben die Ravensburg Towerstars gemeinsam mit ihren Anhängern einen Fanrat etabliert. Als Höhepunkt der bisherigen Arbeit wurde zum Auswärtsspiel nach Hannover am 28. Dezember ein Sonderzug organisiert, der 600 Towerstars-Fans zum Spiel bei den Indians (2:4-Niederlage) brachte. SZ-Readkteur Alexander Tutschner sprach mit Markus Helme, einem Gründungsmitglied des Fanrats, über die Reise und die Arbeit des Gremiums. Der 32-Jährige ist seit rund 20 Jahren Fan des Ravensburger Eishockeys und Mitglied des Fanclubs „Drei-Eisheilige“.

SZ: Wie waren Sie zufrieden mit dem ersten Ravensburger Eishockey-Sonderzug seit 21 Jahren?

Helmle: Es war ein voller Erfolg, die Rückmeldungen von den Fans waren durchweg positiv. Alle waren froh, dass es mal wieder eine Sonderzugfahrt gegeben hat.

SZ: Wie hat die Organisation geklappt?

Helmle: Da waren wir rundum zufrieden. Die Zahlungsabwicklung und die Abwicklung mit der Deutschen Bahn lief über die Firma Fanrail. Die größte Arbeit hatte aber Rainer Schan, der kaufmännische Leiter der Towerstars. Die Towerstars haben die Organisation in Ravensburg abgewickelt. Der Fanrat und seine Mitglieder haben bei der Erstellung und Verbreitung der Flyer mitgewirkt sowie bei der Betreuung der Busse nach Ulm und beim Einlass in die Zugwaggons geholfen. Auch die sechs mitgereisten Securitys aus Ravensburg haben ihre Sache sehr gut gemacht.

SZ: Was gibt es noch zu verbessern?

Helmle: Der sogenannte Sambawagen des Sonderzuges war meistens überfüllt. Der Ansturm auf den Partywagen war so offensichtlich nicht erwartet worden.

SZ: Warum hat es so lange gedauert, bis es wieder einen Fanzug gab?

Helmle: Vielleicht fehlte ab und an der Erfolg. Durch die Meisterschaft im vergangenen Jahr kam neuer Schwung rein und das Interesse wurde größer. Mit dem Fanrat haben wir die unterschiedlichen Fangruppierungen auch wieder an einen Tisch bekommen, dabei wurde letztendlich auch die Sonderzug-Idee geboren.

SZ: Dass das Spiel in Hannover mit 2:4 verloren wurde, war also halb so schlimm?

Helmle: Richtig, die Atmosphäre im Stadion war trotzdem einmalig. Es war genial, wie die Ravensburger Fans gemeinsam ihr Team auswärts angefeuert und vor allem auch zusammen mit Hannover für eine einzigartige Stimmung gesorgt haben. Das allein war die Reise wert.

SZ: Gibt es mit den Indians eine Fanfreundschaft?

Helmle: Keine verbriefte, aber es bilden sich immer mehr Freundschaften und Bekanntschaften heraus, ich denke, die Hannover-Fans werden in der kommenden Saison einen Zug nach Ravensburg starten.

SZ: Gibt es überhaupt eine Fanfreundschaft?

Helmle: Eher nicht, zu alten EVR-Zeiten haben aber die Derbys mit Memmingen und Sonthofen auch für eine spezielle Rivalität auf Fanebene gesorgt. Freundschaft kann man das aber nicht nennen, mit Schwenningen ist es heute ähnlich. Heute sind viele Gegner weiter weg, da ist es nicht so einfach, Beziehungen aufzubauen. Mit Bremerhaven und Hannover bestehen aber zum Beispiel sehr ausbaufähige Kontakte.

SZ: Seit rund einem Jahr besteht der Fanrat, was konnten Sie auf die Wege bringen?

Helmle: Die ursprüngliche Idee war, dass man die Verbindung zwischen Towerstars-Management und den Fans verbessern wollte. Es gingen früher doch einige Informationen an den Fans vorbei. Seit es den Fanrat gibt, hat sich das durchaus verbessert. Wir werden alle vier bis sechs Wochen vom sportlichen Leiter Alex Jäger und dem kaufmännischen Leiter Rainer Schan über die anstehenden Themen offen und ehrlich informiert. Wir geben die notwendigen Informationen dann an unsere Mitglieder weiter. Die Idee vom Sonderzug wurde im Fanrat geboren, hierfür haben wir zum Beispiel 5000 Flyer verteilt. Beim Play-off-Halbfinale gegen die Starbulls Rosenheim und im Meisterschaftsfinale gegen die Schwenningenr Wild Wings im vergangenen Jahr haben wir zusammen riesige Plakate gemalt. Die Fans fühlen sich hoffentlich durch die Fanstammtische besser informiert als in der Vergangenheit. SZ: Was steht in diesem Jahr noch an?

Helmle: Ich denke, dass die eine oder andere Auswärtsfahrt vom Fanclub „Infernos“ noch durchgezogen wird, vor allem in den Play-offs natürlich. Wir möchten uns auch etwas für den Sommer überlegen, ein Grillfest etwa oder ein „Human-Soccer-Turnier“. Wir möchten die Gemeinschaft aller Towerstars-Fans weiter voranbringen.

SZ: Haben die Fans derzeit ein besonderes Anliegen?

Helmle: Ein großes Thema bei den Fans ist natürlich das Fanhaus. Die Towerstars würden dieses auch finanzieren. Nach unserem Kenntnisstand scheitert es aber an der Genehmigung durch die Stadt, beziehungsweise beim Bauamt der Stadt. Wir müssen uns jetzt eben für diese Saison mit der Situation abfinden. Die Fans kommen vor dem Spiel jetzt erkennbar später ins Stadion, da das Stadionrestaurant Eiszeit bis zum Spielende für VIP-Gäste reserviert ist. Nach der Partie steht dann die untere Etage der Eiszeit wieder für alle zur Verfügung, viele gehen aber in die Stadt zum Feiern.

SZ: Wie beurteilen Sie die doch sehr durchwachsene Saison der Towerstars?

Helmle: Ich denke, die Mannschaft bringt gute Leistungen. Sie kämpft und gibt alles, durch die vielen Verletzten ist ein Leistungs-Defizit aber klar ersichtlich. Wir mischen derzeit nicht ganz oben mit. Aber die Bemühungen sind da und wenn die verletzten Spieler zurückkommen oder der eine oder andere Spieler nachverpflichtet wird, dann können wir in den Play-offs nochmal angreifen und durchaus für Überraschungen sorgen. So schlecht wie manch anderer sehen wir die Leistung der Towerstars nicht und glauben an einen erfolgreichen Abschluss der Saison.