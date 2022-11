Aufruf: Wir suchen die schönsten Adventskreationen im Landkreis Ravensburg

Rote, gelbe, silberne Kerzen. Engel, Elche, Sterne. Tanne, Thuja, Buchs: Der Kreativiät sind keine Grenzen gesetzt, wenn es um den Adventskranz oder das Adventsgesteck geht – oder was auch immer gebaut wird, um die Zeit vor Weihnachten zu symbolisieren. Die „Schwäbische Zeitung“ ruft ihre Leser dazu auf, Fotos von ihren eigenen Adventskreationen oder gekauften Stücken zu senden. Ein paar von ihnen werden gedruckt, alle werden auf Schwaebische.de erscheinen. Inspirationen sind garantiert.

Weiß, Silber und Petrolfarben sind dieses Weihnachten sehr beliebt. Das sagt Evelyn Diez, Geschäftsführerin von Blumen am Park in Weingarten. Sie erzählt: „Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage der Menschen sind vor allem wieder die ganz klassischen roten Kerzen und viel Natur im Trend. Rote Kerzen verbinden viele mit der Kindheit, sie drücken Wärme aus“. Außerdem rufe das bei vielen Menschen Nostalgie hervor und erinnere an bessere Zeichen.

Winterliches blattloses Geäst ist gefragt

Aus diesem Grund komme die Figur des Engels als Schutzsymbol auch wieder verstärkt auf. Ab und zu gewählt werden laut Diez längliche Formen an Adventskreationen – gerade bei Esstischen – und Filigranes wie Steckkränze, auf denen die Kerzen zu schweben scheinen.

„Eukalyptus wird sehr oft gewünscht zurzeit“, sagt Daniel Barth von der Gärtnerei Barth in Ravensburg. Dieser werde zusammen mit verschiedenem Grün zu einem Kranz gebunden, der dadurch weniger stark nadele. Dazu würden natürliche Accessoires passen wie zum Beispiel winterliches blattloses Geäst.

Der Kranz an sich sei nach wie vor am meisten gefragt. Nur manche seiner Kunden würden zum Beispiel längliche Gestecke wählen. Bei der Frage der Kerzen würden sich viele für jene entscheiden, die auch innen farbig sind und daher ohne weißen Kern abbrennen. „Der Trend geht schon zu den durchgefärbten Kerzen, die rustikaler aussehen“, sagt Barth. Letztendlich seien die Wünsche seiner Kunden vielfältig, auch die traditionelle Variante mit dunkelgrünen Tannenzweigen und in rote Farbe getauchten Kerzen sei weiterhin gefragt.

Darum feiern wir mit Kranz und Kerzen

Zum Abschluss stellt sich noch die Frage: Warum zünden wir überhaupt vier Kerzen an? Der Brauch um den Adventskranz ist verhältnismäßig jung. Er wurde im 19. Jahrhundert vom evangelischen Pastor Johann Hinrich Wichern erfunden. So heißt es in mehreren Internetquellen, unter anderem auf der Homepage des Erzbistums Köln.

Hinrich arbeitete im „Rauhen Haus“ in Hamburg, einem Heim für schwer erziehbare Kinder und Jugendliche. Er wollte den Kindern anschaulich machen, wie lange sie noch bis Weihnachten warten müssen. Dafür nahm er ein großes, hölzernes Rad einer alten Kutsche und setzte 28 Kerzen darauf: 24 kleine rote für die Arbeitstage und vier dicke weiße für die Sonntage.

Jeden Tag durfte ein Kind eine weitere Kerze anzünden. Später wurde das System auf vier Kerzen reduziert. Nach dem Ersten Weltkrieg verbreitete sich der Brauch des Adventskranzes überkonfessionell bis in den Süden Deutschlands.

Schicken Sie Ihre Fotos bitte an s.rebhan@schwaebische.de. Gerne können Sie ein paar Sätze dazuschreiben. In jedem Fall benötigen wir Ihren vollständigen Namen und den Ort, in dem Sie leben.