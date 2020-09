„Wir sind nicht immer einer Meinung“

Es muss ein beeindruckendes Bild gewesen sein, als die riesigen Karosserien, die bei Hermann Spohn in Ittenbeuren hergestellt wurden, auf die in Handarbeit geschaffenen Fahrgestelle der Maybach-Limousinen monitert, die Wangener- und die Holbein-Straße hinabrollten, um, zurück nach Friedrichshafen transportiert, zum Edelsten vollendet zu werden, was es damals an Automobilen in Deutschland gab.

Die Luxuskarossen für Unternehmer und die Nazi-Elite. Das war die Zeit der Industrialisierung Ravensburgs zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Hermann Spohn, siebtes Kind des Unternehmers Julius Spohn, ließ 1920 seinen „Carosseriebau“ ins Handelsregister eintragen. Karl Maybach war es mit dem Versailler Vertrag untersagt, weiterhin Flugzeugmotoren in Friedrichshafen zu produzieren. Also erfand er den 12-Zylinder-Motor der Maybach-Limousine „Zeppelin DS 7“. Ein Exemplar davon steht heute im Zeppelin-Museum in Friedrichshafen.

Mit dieser alten Geschichte ist auch die Karosseriebau-Firma Thurik in Ravensburg verbunden. Denn der Firmengründer Kurt Thurik machte seine Lehre im Betrieb von Ernst Link. Der hatte noch „beim Spohn“ gelernt. Links einziger Sohn kam in jungen Jahren ums Leben und so übernahm 1971 Thurik den Betrieb. Er übernahm aber auch den Leitsatz seines Lehrmeisters Link: „Du kannst was nur gut machen, wenn du’s gern machst.“

Die Leidenschaft für den Karosseriebau, das Gestalten, Schweißen und Reparieren der Bleche, vererbte der Vater an seinen Sohn Wolfgang. „Autos waren schon als kleiner Bub für mich interessant“, erinnert er sich. Er geht beim Vater in die Lehre, macht den Meister und übernimmt den Betrieb 1980. Noch ist eine Ausbildung im Handwerk nach der Real-, oft sogar nur nach der Hauptschule bei Jugendlichen beliebt. „Wir hatten von den 80ern bis etwa 1995 immer genug Lehrlinge und bis auf einen sind alle bei uns geblieben. Der Älteste 20 Jahre lang, einer zwölf, einer sieben Jahre lang“, rechnet Wolfgang Thurik nach.

Nun ist die dritte Generation involviert – Sohn David. Auch er macht seine Lehre im väterlichen Betrieb. Vieles hat sich geändert. Die Anforderungen sind höher geworden und die Zahl der Jugendlichen steigt, die schon in der Berufsschule scheitern. Lehrstellen im Handwerk bleiben unbesetzt, weil die Jugendlichen, so meint David Thurik, „von den Eltern auf das Gymnasium geschoben werden“. Das Image des Handwerks hat sich verändert. Die Jobs mit Studium seien angeblich lukrativer, die Arbeitszeiten böten angeblich mehr Freiheiten, nennt er als Gründe für die fehlenden Bewerber im Handwerk, und bezweifelt, ob das so stimmt. „Es ist eine Aufsteigermentalität entstanden. ‚Lern was, studier‘ was‘, heißt es zu Hause und körperliche Arbeit finden viele eh zu anstrengend. Dann lieber ins Büro“, meint David Thurik.

Er entschied sich, ohne jeden elterlichen Druck, für die Realschule und danach für das bewährte duale System der Berufsschule. Nach der inzwischen dreieinhalb Jahre dauernden Lehre absolvierte er die Meisterschule in Leipzig, was sehr anspruchsvoll und sehr teuer gewesen sei. Das Gesetz wurde deshalb mittlerweile geändert, auch ohne Meisterbrief kann man inzwischen einen Handwerksbetrieb anmelden. Normalerweise übernimmt der Betrieb die Meisterschule, so auch bei ihm und in diesem Fall hieß das: der Vater. Dennoch bleibt noch genug über, was bezahlt werden will. Die Lebenshaltungskosten, die Fahrt- und Mietkosten. Er wohnte zu Hause, „sonst kannst du dir das nicht leisten.“ Vater Wolfgang machte nach der Bundeswehr, wo er berufsnah als Kfz-Schlosser eingesetzt war, die Meisterprüfung. „Das Arbeitsamt gab einen Zuschuss, den ich 50-Markweise zurückzahlte. Zwei Drittel haben sie mir dann geschenkt.“

Geändert hat sich die Technik. Mit der Karosserie verbunden ist viel Elektronik, Airbags, unterschiedliche Kunststoffe und Verbundwerkstoffe. Damit stieg die Zahl der Weiterbildungen, die selbst finanziert werden müssen, und der Zeitaufwand für die Fortbildungen. Daran scheitern manche Familienunternehmen sind sich beide einig. Denn, wenn der Senior stehen bleibt, Fortbildungen nicht mehr für nötig hält, entstehe ein Wissensabstand, der zu Konflikten, manchmal auch zur Trennung führt. „Wir sind uns nicht immer einig“, meint der Thurik-Senior lachend, „aber wir besprechen alles gemeinsam. David ist viel fitter am PC und ich lass ihn machen“. Und der Junior ergänzt, „wir sind beide offen für Neues.“

Drei Generationen Karosserie-Handwerk, in das auch immer die Ehefrauen einbezogen waren. „Schon die Großmutter schrieb die Rechnungen und nahm die Aufträge an“, erinnert sich Wolfgang Thurik. Heute leitet Daniela Thurik, Davids Ehefrau, das Büro. Ein „geschlossenes System“ nennen sie das.

In diesem „System“ ist auch das Finanzielle zwischen den Generationen geregelt. „Der Großvater kriegt von uns Rente. So wird das eines Tages auch bei mir sein“, erklärt Wolfgang Thurik. „Ich bin aus der staatlichen Rente raus, habe eine Lebensversicherung als Altersversorgung abgeschlossen, die aber nicht bringen wird, was versprochen wurde.“ Das beunruhigt ihn aber nicht. Er hofft, noch etliche Jahre im Betrieb mitarbeiten zu können. Grundvoraussetzung dabei ist in diesem Familienbetrieb, dass keine Schulden auf den Gebäuden und den Maschinen lasten. Ein Handwerk mit einer großen Vergangenheit in Ravensburg hat eine gute Zukunft in diesem Betrieb.