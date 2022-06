Wir möchten zusammenwachsen!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen des sozialen Projektes „Together“ wurden Kinder und Jugendliche aus der Ukraine und Ravensburg kreativ. Gemeinsam gestalteten und bepflanzten sie Blumentöpfe, traten in Kontakt und verbrachten einen geselligen Nachmittag zusammen.

Konzentriert wird der Pinsel in Farbe getunkt und ein blau-gelbes Herz auf den Tontopf gemalt. Blüten, Traktoren, Wolken, Gesichter und Ornamente entstehen auf den Terracotta-Blumenbehältern, die später bepflanzt werden. Etwa 30 junge Familien und am Ehrenamt Interessierte sind am Mittwoch, 22. Juni der Einladung des von der Johanniter-Unfall-Hilfe neu initiierten Projektes „Together“ gefolgt, das deutsch-ukrainische Familienpatenschaften vermitteln möchte. „Uns ist es wichtig, Orte der Begegnung und des gegenseitigen Austausches zu ermöglichen. Wir freuen uns, Menschen zusammenzubringen, die sonst nur wenig Berührungspunkte in unserer vielfältigen Gesellschaft haben“, sagt Lisa Herzer, die zusammen mit Liudmyla Schieren das Projekt leitet. Schieren erklärt: „Insbesondere schutzsuchende Familien aus der Ukraine haben oft wenig soziale Kontakte in der aufnehmenden Gesellschaft. Die Freizeitgestaltung und Einbindung von ukrainischen Kindern und Jugendlichen in das gesellschaftliche Leben wird so deutlich erschwert. Diese jungen Menschen mussten aufgrund des Krieges alles zurücklassen, jetzt ist es wichtig, ihnen neue Perspektiven aufzuzeigen“. Das Projekt „Together“ überwindet Hürden der gegenseitigen Annäherung, etwa durch die Organisation niederschwelliger Freizeitangebote für geflüchtete ukrainische Familien und ehrenamtlich engagierte Familien aus dem Raum Oberschwaben/Bodensee.

Später stehen die bunt leuchtenden Töpfe in einer Reihe zum Trocknen vor dem Projektbüro in der Sonne. „Es hat sehr viel Spaß gemacht“, meint ein Mädchen aus der Nachbarschaft. Ein ukrainischer Junge grinst und hält stolz seinen mit Präzision verzierten blau-gelben Blumentopf in den Händen, es ist Zeit, die Samen zu säen. Mit Offenheit, Neugierde und Toleranz können auch wir, in all unserer Unterschiedlichkeit, aneinander und zusammenwachsen und eine starke Gemeinschaft bilden, glauben die beiden Projektleiterinnen.

Weitere Infos bei Liudmyla Schieren: liudmyla.schieren@johanniter.de, 0173 1717124; oder Lisa Herzer: lisa.herzer@johanniter.de, 0152 34637193.