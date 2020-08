„Wir fördern Veränderungen von unten“

Angefangen hat es in einem Laden in der Oberen Marktstraße, 1988. Ein paar Regale mit Kaffee, Tee und Gewürzen. Ein paar Zeitschriften der Solidaritätsbewegung mit den Befreiungsbewegungen aus der, wie sie damals hieß, „Dritten Welt“. Manche sprachen sogar bei den ärmsten Ländern von „Vierter“ oder gar „Fünfter Welt“. „Dritte Welt Partner“ (dwp) hieß das kleine Unternehmen, das seine Zentrale in Hinzistobel hatte.

Und jetzt, in der neuen Zentrale im Industriegebiet Erlen, der Blick auf die Hochregale im riesigen Lager, das mit Geothermie gekühlt und geheizt wird. Hunderte von Produkten aus den Kontinenten des Südens, die an Fair-Trade-Kunden in der ganzen Republik versandt werden. Ein hoffnungsvolles Zeichen. Die Zahl der Konsumenten wächst, die mit ihrem Kauf von Kaffee und Tee oder Schokolade aus fair gehandeltem Kakao den Bauern, den Frauen, die Schmuck und Textilien herstellen, ein besseres Leben ermöglichen.

Geblieben ist aus den Anfängen das Wort „Solidarität“. Im Großen wie im Kleinen. Der fünf Millionen teure Neubau, erklärt Vorstand Thomas Hoyer, wäre ohne die 628 000 Euro Darlehen von 70 Genossenschaftsmitgliedern nicht machbar. Über 50 Menschen mit psychischen Behinderungen aus dem Adolf-Aich-Werk und der Bruderhaus-Diakonie arbeiten im Versand der WeltPartner in Ravensburg und Wangen. „Wir denken nicht nur an uns, sondern immer solidarisch.“ Thomas Hoyer nimmt eine Mund-Nasen-Bedeckung aus dem Regal. Genäht aus biologischer ugandischer Baumwolle in einem fair zertifizierten Betrieb eines WeltPartners in Nairobi. Wer eine solche Maske im Weltladen kauft, finanziert damit eine zweite, die kostenlos in den Slums von Nairobi verteilt wird, wo die Armen sich keine leisten können. „Damit setzen Sie ein Zeichen gelebter Solidarität. Auch in der Krise“, steht auf dem Handzettel.

Die Unabhängigkeit der Länder Afrikas, Asiens und Lateinamerikas hat den Millionen Kleinbauern unserer Genussmittel wie Tee, Kaffee, Kakao und Gewürzen, Bananen oder Baumwolle nichts gebracht. Ihre Produkte werden an internationalen Börsen gehandelt, von Nahrungskonzernen wie Chiquita, Costa und Starbucks, Tate & Lyle oder Tchibo. Das Land gehört in vielen Ländern Großgrundbesitzern, die die Kleinbauern vertreiben. „Ihnen durch fairen Handel eine Zukunft zu geben, durch faire Preise ein Einkommen, mit dem sie oder eine Kooperative einen Landtitel erwerben können, ist oft sehr politisch“, sagt Hoyer. „Vor zwei Monaten ist einer unserer Partner auf den Philippinen ermordet worden. Auf einer Insel wurde eine Mühle abgebrannt, in der die Bauern ihren Zucker nachhaltig selbst verarbeiten wollten. Aber wir bleiben.“ Ähnlich konfrontativ die Gründung der Kooperative mit biologischem Kaffeeanbau, zusammen mit Aufforstung in Burundi. Gegen die Interessen des (im Juni mysteriös gestorbenen) Präsidenten und Diktators Nkurunziza, dem an Nachhaltigkeit nicht gelegen war und an einem Projekt, das 10 000 Familien eine Zukunft sichert. Er wollte das schnelle Geld mit „cash-crop“.

Die vom Norden importierten Entwicklungsmodelle führten viele Länder vor allem in Afrika in eine Schuldenkrise. Sie zu tilgen wurden sie zu Konkurrenten und warfen ihre Agrarprodukte zu Dumpingpreisen auf die Weltmärkte. Monokulturen entstanden mit landwirtschaftlichen Investitionen aus dem Norden. Wachstum hieß das Motto. Mit neuen Schulden und noch mehr Armut für die Kaffee-, die Kakaobauern. Hier setzen die Projekte der Ravensburger WeltPartner und ihrer Partner vor Ort an. Hoyer: „Wir fördern immer Projekte an den staatlichen Strukturen vorbei. Wir schaffen Strukturen, die demokratische Keimzellen sind und Veränderungen von unten. Manchmal bis an die Grenze, wo es gefährlich wird.“

„Den Begriff gerecht benutzen wir nicht. Soweit sind wir nicht. Fair ist schon heikel genug.“ Was, fragt Hoyer auch nach so vielen Jahren Zusammenarbeit mit dem Süden, was ist fair? Wer definiert das? Fairer Handel heißt auf jeden Fall, dass die Partner mitreden können. Deshalb auch nicht mehr „Dritte Welt“, sondern „Welt“. Eine Welt. Dass sie sich Grundbedürfnisse leisten können. „Bildung zuallererst“. Oft heißt dies auf dem Land, aber auch in Projekten in den Megastädten, dass sie selbst eine bescheidene Schule bauen, einen Lehrer bezahlen müssen. Oder eine Gesundheitsstation mit einer traditionellen Hebamme. Dass Mikrokredite vergeben und auch zurückbezahlt werden können. Die Bauern haben kein Kapital, ihr Saatgut zu finanzieren, für Gerätschaften und Reparaturen, bis sie, oft lange nach dem Verkauf der Ernten, Geld sehen. „Für Kleinkredite zahlen sie in Lateinamerika 4 bis 5% Zinsen. Im Monat! Beim Fair Kauf gibt es keine Zwischenhändler, die Profite machen. Wir geben ihnen eine Vorfinanzierung.“ Leben können. Bleiben können.

In den Dörfern des philippinischen Partners Preda, wo die Mango-Produkte hergestellt werden, bleiben seit 1992 die Jungen. Die Alten sind nicht mehr allein. Davor vergammelten die Mangos auf den Bäumen. Es gab keine Käufer. Die Kinder gingen in die Stadt, landeten im Sexbusiness und mit zwölf Jahren in den für ihre Gewalt berüchtigten Gefängnissen. Lobbyarbeit mit Prominenten von hier. Ein Nebeneffekt, der zu diesem Engagement gehört: Kinderrechte. Ein Erfolg. Das Alter für Strafmündigkeit wurde auf 16 erhöht. „Wir sind nicht die Therapeuten der Sexindustrie, sondern ändern an der Basis die Armut.“ Entscheidend ist für Hoyer, dass die Mangos zu 100 Prozent vor Ort für den Export verarbeitet werden. Dies ist sein Ziel überall. „Denn noch immer sind die Bauern nur unsere Rohstofflieferanten, der Mehrwert wird erst durch die Verarbeitung bei uns geschaffen.“

Ein neues Projekt entsteht in Palästina: Öl aus ökologischem Olivenanbau. „Wir schaffen Frieden im Kleinen.“ Und die Großen, die Supermarktketten, lernen dazu, wie sie ihr Image verbessern, wie sie mit vorgeblich fair gehandelten Produkten eine neue Klientel gewinnen können. Ein heikles, ein schwieriges Thema für Thomas Hoyer. „Sie kaufen große Mengen. Sagen wir 100 Container Kaffee. Für fünf zahlen sie einen fairen Preis, der aber unter unserem liegt. Für die restlichen 95 Container aber drücken sie den Preis.“ Ein wenig fair ist der noch immer, damit sie ihn mit dem „fair Image“ verkaufen können. Entscheidend für Thomas Hoyer ist, dass die bäuerlichen Gemeinschaften durch die Großen nicht zu Konkurrenten werden, nicht gespalten. Denn, „es soll keine Elite in der Armut entstehen.“